Consórcio da Mota-Engil vence concessão rodoviária no Brasil

A Mota-Engil, em parceria com a Odebrecht, ganhou a concessão rodoviária durante 30 anos da Rota dos Sertões, uma via com 502 quilómetros entre a Bahia e Pernambuco, no Brasil. No leilão, realizado esta quinta-feira, o consórcio ofereceu o maior desconto, de 19,60%, sobre a tarifa de portagem.

Nesta concessão estão previstos investimentos de cerca de 755 milhões de euros (4,41 mil milhões de reais) para a recuperação do pavimento, a ampliação de capacidade e a modernização operacional. O projeto conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).

A Odebrecht (agora Novonor) — que integra o consórcio com a construtora portuguesa através da Nova Infra Invest — regressa, assim, aos leilões de concessões federais de rodovias, procurando voltar ao setor após ter vendido os seus ativos rodoviários na sequência da Operação Lava Jato.

As outras propostas foram entregues pelo agrupamento da Yvy Capital, gestora criada em 2023 pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, e pelo consórcio dos grupos Aspen e DMDL, que atuam nos setores de engenharia e infraestruturas, mas ainda não gerem concessões rodoviárias.

No âmbito da concessão, algumas das obras previstas são 108 quilómetros de duplicações de vias, a construção de faixas adicionais, passagens pedonais, áreas de paragem e descanso, e uma variante rodoviária. O vencedor do leilão também ficará responsável pelos serviços de operação, manutenção e recuperação da rodovia.