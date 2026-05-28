Continente volta à capital com grande evento na Praça do Comércio

Naquele que a marca intitula ser "o maior verão de sempre do Continente" está de regresso o Festival da Comida Continente, o Cinema na Praça e o Festa na Praça, este que termina em Lisboa.

O Continente vai levar música, gastronomia e animação a mais de 40 localidades em todo o país, naquele que a marca intitula ser “o maior verão de sempre do Continente”. A principal novidade é o regresso da marca à capital, dez anos depois do último pic-nic, com o encerramento da edição deste ano da iniciativa itinerante Festa na Praça.

O arranque deste verão para a marca é assinalado com a oitava edição do Festival da Comida Continente, que regressa ao Parque da Cidade do Porto, nos dias 11 e 12 de julho, explica a marca, em comunicado.

Ainda no mês de julho, a festa sai à rua com a segunda edição da iniciativa itinerante Festa na Praça, que leva a alegria das festas populares a diferentes concelhos de norte a sul do país. Contando com músicos nacionais de referência, mas também dando palco a artistas locais, esta Festa vai passar em nove localidades, a partir de 17 de julho, e, este ano, permanecerá durante dois dias — sexta e sábado — em cada localidade.

É no âmbito desta iniciativa que o Continente regressa a Lisboa, no dia 12 de setembro — apesar de ser só um dia, face aos dois habituais da iniciativa, terá mais horas de programação. O evento será realizado o âmbito das Festas na Rua, em coprodução com a Lisboa Cultura. A fadista Mariza é a primeira artista confirmada no cartaz na cidade alfacinha.

Durante os meses de julho e setembro, regressa ainda o Cinema na Praça, que este ano duplica o número de sessões. Na sua quarta edição, esta iniciativa, que transforma o ar livre numa sala de cinema, vai percorrer 20 localidades para apresentar “O Diabo Veste Prada 2”.

A par destas iniciativas, o Continente reforça nesta época a ligação ao desporto, ‘Alimentando a Fome de Vencer’ da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, marcando presença na 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta e enquanto parceiro olímpico alimentar oficial da equipa Portugal para Los Angeles 2028.