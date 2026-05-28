Justiça

Contratos suspeitos na mira da “Operação Imergente” ascendem a dois milhões de euros

Em causa está a eventual prática de crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

O inquérito que deu origem às buscas levadas a cabo esta quarta-feira pela Polícia Judiciária a câmaras municipais, freguesias e à sede do PS têm como objeto adjudicações em autarquias no valor de quase dois milhões de euros e um alegado recebimento indevido de dois suspeitos de quantias de partido político, de acordo com o Ministério Público (MP).

Em causa está a “Operação Imergente”, que avalia a “eventual prática de crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada“.

O inquérito tem por objeto principal a investigação de factos relativos a adjudicações por autarquias, cujo valor global ascende a quase dois milhões de euros, bem como a emissão de faturas para recebimento indevido, por dois suspeitos, de quantias de partido político”, revelou o Ministério Público, em comunicado.

Entretanto, o secretário-geral, José Luís Carneiro, confirmou que fará uma declaração às 14h50, nos Passos Perdidos da Assembleia da República, onde deverá esclarecer o envolvimento do PS no caso.

O Ministério Público adianta que no âmbito do inquérito decorreram buscas para cumprimento de 31 mandados de busca não domiciliária e 58 mandados de buscas domiciliárias. Durante a manhã, a Polícia Judiciária (PJ) tinha indicado que foram levados a cabo 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra.

Segundo a PJ, até ao momento, foram realizadas quatro detenções fora de flagrante delito, uma detenção em flagrante delito, por posse ilegal de arma, e constituídos 37 arguidos. De acordo com a CNN, entre os detidos está Duarte Moral, assessor de José Luís Carneiro e que fez parte de gabinetes de António Costa.

Em causa na investigação estão a prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia, pelo que a Judiciária está a investigar “procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, “em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público”.

O Partido Socialista (PS) confirmou que a Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede do partido, em Lisboa, mas negou ser visado na investigação e garante que as diligências têm como alvo apenas “um dos seus trabalhadores”. “O Partido Socialista confirma que a Polícia Judiciária está na Sede Nacional do Partido Socialista, a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores. O Partido Socialista não é, como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária”, indicou o partido liderado por José Luís Carneiro em comunicado.

(Notícia atualizada às 14h28)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Contratos suspeitos na mira da “Operação Imergente” ascendem a dois milhões de euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PS diz que buscas só têm como alvo “um dos trabalhadores”

Ânia Ataíde,

Partido confirma buscas na sede do partido, mas garante que diligências estão relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores e garante que não é visado na investigação.