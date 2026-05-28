Da “arte como pão” ao bloco central. As melhores frases do Festival ECO

O Festival ECO, que se realizou esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, marcou o arranque celebrações dos 10 anos do ECO com um encontro de ideias, cultura, conversas improváveis e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas.

Decisores de diferentes áreas, da banca à advocacia, passando pela tecnologia e a energia, convidaram uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. O publisher e diretor do ECO, António Costa, afirma que, “mais do que uma conferência”, foi “uma redação aberta ao país durante um dia”.

"Hoje o jornalismo não compete só com o jornalismo, compete com tudo.” António José Seguro Presidente da República

"A cultura não vive à margem da economia, da transformação social, ou como um país se afirma internacionalmente, pela sua criatividade.” Margarida Balseiro Lopes Ministra da Cultura, Juventude e Desporto

António Barreto, sociólogo

"Eu, pessoalmente faria um bloco central. Portugal dá-se bem com a política central, com uma política moderada. ” António Barreto Sociólogo

"As pessoas no Porto são extraordinariamente exigentes, mais do que em Lisboa. Para o bem e para o mal. Há uma componente de grande proximidade e calor humano quando é positivo, mas a exigência também é muito radical. Sinto essa pressão, mas é positiva.” Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

"Sinto na pele a exigência e ambição de todos os portistas. Foi-me passado um legado único e para quem tem 48 anos de afiliação, é uma responsabilidade enorme. Causa-me ansiedade e medo de falhar às pessoas e às suas ambições. Medo de não ganhar títulos? Sempre.” André Villas-Boas Presidente do FC Porto

"Levámos o programa a tudo o que era gestão de topo da companhia, [para provocar uma] mudança de mentalidade e começarmos a ver um conjunto de boas práticas no dia-a-dia das pessoas. Aquela história do herói corporativo que está 24/7 disponível, a 200 à hora, normalmente dá asneira.” Pedro António CTO e administrador executivo da Ageas Portugal

"Hoje estamos numa fase em que as pessoas acham que dormir é perder tempo. Há pessoas que dizem: ‘Ai, eu estou aqui sem fazer nada, podia estar a ouvir um podcast’. Nestes casos, eu digo: mete o teu cérebro em modo voo.” José Soares Professor catedrático de Fisiologia

"Nós, que gerimos empresas em Portugal, temos que criar as condições para que esse talento fique em Portugal. Para que mais investimento venha para o país e, depois, daqui exportar para o resto do mundo, porque a capacidade está aqui.” Marcelo Nico Diretor-geral da Tabaqueira

"O principal problema do país, na minha humilde opinião, é a falta de união entre as partes. Portugal tem tudo, tem os melhores produtos, os melhores vinhos, tem muitas coisas extraordinárias. Mas não há união para o mostrar.” Chakall Chef

"O desporto traz ensinamentos importantes. É de continuar a enaltecer. Não temos de nos medir pelas mesmas métricas, mas servem de inspirações.” Bernardo Maciel CEO da Yunit Consulting

"Todos aqui na sala nascemos com um direito: ser campeão — e temos de todos os dias provar esse direito.” Nuno Delgado Judoca

"Sabemos que o que é-nos exigido é muito superior ao que é exigido aos nossos concorrentes, e temos de viver com essa pressão diária.” Ana Figueiredo CEO da Meo

"O talento por si só não garante sucesso. O que o garante é uma cultura de exigência e de trabalho no dia-a-dia.” Francisco Neto Selecionador nacional da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino

"Na área que atuamos, de construção e imobiliário, quisemos ser o jornal digital, podcast ou streaming deste setor.” José Rui Meneses e Castro Co-CEO e fundador do MAP Group

"Não sigo tendências, se é tendência já não quero. Isto não é para acabar rápido. É para criar tendências, o que é mesmo muito importante.” Nini Andrade Silva Designer de interiores

"Se queremos uma mudança que não seja só a espuma dos dias tem de abranger quem toma decisões hoje, mas também quem vai tomar decisões no futuro.” Luís Pinho Country manager da Helexia

"Teatro, música ou artes são como o pão. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de respirar e perceber que o mundo não é só negativo.” Susana Gaspar Atriz e encenadora

"Na gestão de um escritório de advogados temos de fazer uma coisa contra intuitiva, mas que é melhor para as pessoas da equipa, que é dizer-lhes que podem ser dispensáveis.” Bruno Ferreira Managing partner da PLMJ

"Como é que se consegue partir uma ideia, executar e estar atento para emocionar as pessoas: há muita tentativa e erro, mas há planeamento. Há uma estratégia e depois metemos em ação e vamos fazendo passo a passo.” Marlene Vieira Chef

"Estala-nos o verniz se queremos ser quem não somos. Somos pequeninos, mas somos muito bons. Se não formos orgulhosos do que somos ninguém vai ser.” Cristina Rodrigues CEO da Capgemini Portugal

"Batemos no maluco certo, que é bom ter esse nível de ousadia, que foi o Santana [Lopes]. Nunca um protocolo foi assinado tão rápido.” Roberta Medina Vice-presidente do Rock in Rio

"Um bom prompt faz toda a diferença no universo da IA generativa. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser extremamente eficientes, no fundo, querem ser robôs. Mas, se nos focarmos apenas nisso, vamos acabar a competir com agentes de IA e ser substituídos.” Sofia Tenreiro CEO da Siemens Portugal

"É um desporto que não é favorável ao cardio. Estamos curvados para a frente, num equipamento que pesa 10 kg, um capacete que bloqueia grande parte do fluxo de ar e o que entra é ar quente vindo do motor.” Miguel Oliveira Piloto de motociclismo

"A vida e a arte têm-me ensinado que há sempre uma dimensão intangível. As próprias pessoas que praticam os crimes e que muitas das vezes não sabem porque é que o praticaram. Muitas vezes fruto do impulso ou do azar.” Rui Patrício Sócio da Morais Leitão

"Não teria havido evolução humana sem stress. Quem tem a responsabilidade de liderar tem de gerir stress, mas não um stress tóxico.” Miguel Maya CEO do Millennium BCP

"Não há resiliência sem falhar. Em Portugal, temos alguma aversão ao risco. O cérebro tem de aprender que isto não é o fim do mundo.” Luísa Lopes Neurocientista no Gulbenkian Institute for Molecular Medicine

"O meu pai era o meu professor, vivíamos a 100 metros da universidade e eu não podia chumbar. Não podia ter más notas.” António Lobo Xavier Chairman da EDP

"Tudo o que herdei [foi] em casa, [desde] a curiosidade pela gastronomia, pelo vinho e bebidas espirituosas. Tive muita sorte de ter isso em casa, porque vi o interesse pelos vinhos de Borgonha, de Bordéus, o início da cozinha japonesa.” António Lobo Xavier Chef

"A política, por exemplo, tornou-se uma coisa que precisa de muita rapidez. Esta incapacidade de parar para refletir é reflexo desta viragem de todos poderem dizer alguma coisa sobre tudo. Porque andamos irritados, também. Porque não conseguimos enfrentar coisas a sério.” José Eduardo Martins Sócio da Abreu Advogados

"As redes sociais imprimiram uma velocidade à vida que consiste em ver um título e arranjar maneira de arranjar um alvo.” Ana Bárbara Pedrosa Escritora

"As pessoas sentem-se mais ligadas por um propósito do que um emprego ou fazer uma tarefa.” Miguel Cardoso Pinto EY-Parthenon Portugal Leader

"Trazer arte urbana para dentro de uma instituição é algo que o nosso país ainda não aposta tanto.” Joana Pitanga Ilustradora e muralista

"Gosto de ser o Robin dos Bosques. Eu gosto ajudar os pobres a lutar contra os ricos. Gosto de causas difíceis. Gosto do David contra Golias. E gosto de dar força aos fracos. E, portanto, há muitas situações em que até me sinto socialista de não levar dinheiro a pessoas que não tinham capacidade.” Nuno Cerejeira Namora Sócio fundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão

"Cada um tem de ser cirúrgico no que faz. Eu olho para a palavra como uma espécie de ato de joalharia. Eu tenho de esculpir o texto, tenho de o desenhar de acordo com o que eu quero transmitir.” Pedro Chagas Freitas Escritor

"É importante sermos donos de algo relevante. Depois podemos discutir a percentagem [na fusão de áreas com a Moeve].” João Marques da Silva Co-CEO da Galp

"A escola mata a curiosidade.

” Pedro Santa Clara Professor catedrático e fundador da 42 Lisboa

"A inteligência artificial pode melhorar a vida de uma empresa e um cidadão como também a pode estragar se não a soubermos utilizar bem.” António Brochado Correia Territory Senior Partner da PwC Portugal