Deloitte Legal TELLES assessora João Moutinho na renovação com o Braga
A assessoria do jogador no processo de renovação do respetivo contrato com o Sporting Clube de Braga foi liderada pelo advogado José Gomes Mendes.
A Deloitte Legal TELLES assessorou o jogador de futebol profissional João Moutinho na renovação do seu contrato com o Sporting Clube de Braga para a próxima época de 2026/2027.
A assessoria do jogador no processo de renovação do respetivo contrato com o Sporting Clube de Braga foi liderada pelo advogado José Gomes Mendes, Counsel da área de Direito do Desporto, e incluiu a análise, o acompanhamento jurídico e formalização das condições contratuais, assegurando a salvaguarda dos interesses do atleta e o cumprimento do enquadramento jurídico aplicável ao desporto profissional.
Esta operação confirma a Deloitte Legal TELLES na sua experiência com assessoria a atletas e agentes desportivos e o seu posicionamento no acompanhamento jurídico de matérias relacionadas com direito do desporto, contratos de trabalho desportivo e mobilidade de profissionais altamente qualificados.
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