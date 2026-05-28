Deutsche vê “desempenho robusto” do BCP e sobe em 10% alvo para ações

O BCP BCP 0,39% deve gerar lucro líquido “claramente superior” a mil milhões de euros em Portugal até 2027, acima das previsões do banco, enquanto na Polónia irá beneficiar do crescimento acelerado do crédito, afirmou esta quinta-feira o Deutsche Bank, que traduziu a “visão positiva” num aumento de 10% no preço-alvo para o título.

O banco germânico manteve inalterada a recomendação de ‘Buy’, aumentando o preço-alvo para 1,10 euros por ação, face aos anteriores 1,00 euros. Esta quinta-feira, as ações do banco liderado por Miguel Maya avançam 0,19% para 0,97 euros, o que significa que o Deutsche Bank vê uma valorização potencial de 13,40%.

“Os principais mercados do BCP, Portugal e a Polónia, continuam a apresentar um desempenho robusto“, escreveu o analista Alfredo Alonso, numa nota de research. “Portugal, em particular, encontra-se num caminho claro para a recuperação da margem de juros líquida, impulsionado por uma forte atividade de concessão de crédito e sustentado pelo aumento das comissões, por uma eficiência excecional e por uma sólida qualidade de crédito”.

O Deutsche Bank prevê que a unidade portuguesa “gere um lucro líquido claramente superior a mil milhões de euros até 2027, excedendo as expectativas do banco”.

No plano estratégico 2025-2028, o banco projeta ter lucros de mil milhões de euros, ou mais, ao ano. Ou seja, no final de 2028, terá acumulado resultados entre quatro mil milhões e 4,5 mil milhões de euros, segundo as linhas gerais do plano estratégico.

A 6 de maio, o BCP anunciou que teve lucros de 305,8 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 25,6% em relação ao mesmo período de 2025. Portugal contribuiu com 265,4 milhões, subindo 21,2% em termos homólogos. Mas também a Polónia começa a dar um contributo relevante, com mais de 70 milhões.

Para o Deutsche Bank, “entretanto, na Polónia, a estabilização da margem de juros líquida, impulsionada pelo crescimento acelerado do crédito, reforça a nossa visão positiva sobre a geração de receitas a nível do grupo”.

Evolução das ações do BCP na bolsa de Lisboa:

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