Efacec ganha contrato de “várias centenas de milhões” para modernizar rede elétrica francesa

A Efacec assinou dois contratos-quadro plurianuais com a Enedis, o principal operador da rede de distribuição elétrica (DSO) em França, cujo valor acumulado poderá ascender a “várias centenas de milhões de euros”, refere a empresa.

Os contratos incluem o fornecimento de transformadores de potência e aparelhagem de média tensão, “apoiando a modernização da rede em França continental e nos territórios ultramarinos franceses”, descreve em comunicado.

A Efacec irá fornecer equipamentos desenvolvidos para “responder aos exigentes requisitos técnicos e ambientais da Enedis, assegurando um desempenho fiável em diferentes contextos operacionais, desde centros urbanos densamente povoados até redes insulares remotas”.

Um dos principais destaques destes contratos é a implementação de aparelhagem de média tensão isenta de gases fluorados, “contribuindo para a ambição da Enedis de reduzir a pegada ambiental das suas infraestruturas e acelerar a transição para um sistema energético de baixo carbono”, refere a empresa que foi comprada pelo fundo Mutares e cujo processo de reestruturação foi concluído.

“Estes contratos reforçam a posição da Efacec como um player europeu de referência, desenvolvendo soluções eficientes e de menor impacto ambiental, alinhadas com as mais recentes normas europeias e com os princípios do Manifesto de Bilbau: “Made in Europe, Made for Europe””, reforça a empresa nortenha.

Em março desta ano, a Efacec assinou um contrato de 50 milhões de euros com a espanhola Red Elétrica para o fornecimento de transformadores de alta tensão para a rede de transmissão espanhola até 2027.