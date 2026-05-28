Emmanuel Moulin nomeado presidente do regulador de seguros francês

Após ser ouvido no Parlamento francês, Emmanuel Moulin vê aprovada a sua nomeação a governador do Banco de França e, consequentemente, à presidência da ACPR, o regulador de seguros francês.

Apesar do número de legisladores que se opuseram à sua nomeação ter sido superior ao dos que a apoiaram (58 votos contra, 52 a favor), os opositores não conseguiram alcançar a maioria de três quintos necessária em ambas as câmaras para impedir a nomeação de Moulin, avança o jornal Le Monde (acesso pago).

De acordo com o News Assurance Pro (acesso pago), foi publicado um decreto esta quinta-feira que nomeia oficialmente Moulin a estes cargos. O sucessor de François Villeroy de Galhau irá assumir funções no dia 2 de junho, ficando a cargo da presidência da ACPR pelos próximos seis anos.

Emmanuel Moulin iniciou a sua carreira no Banco Mundial em 2000 como administrador suplente. Em 2003, assumiu o secretariado-geral do Clube de Paris, um fórum informal composto por 22 países credores permanentes para negociar, reestruturar ou cancelar dívidas soberanas. Após uma passagem de um ano pela instituição financeira Citi, em 2006, tornou-se diretor-adjunto de gabinete de Christine Lagarde, então ministra da Economia e das Finanças de França.

Em 2009, foi conselheiro económico de Nicolas Sarkozy, na altura Presidente da República. Depois, regressou ao setor privado como diretor-geral adjunto e diretor-geral delegado da Eurotunnel. Foi nomeado diretor-geral do Tesouro em 2020e, quatro anos mais tarde, integrou o gabinete de Gabriel Attal, então primeiro-ministro. Até agora, era secretário-geral do Palácio do Eliseu, cargo que ocupava desde abril de 2025.