Ercros da Bondalti vota a 30 de junho saída da bolsa e mudanças na administração

Os acionistas da Ercros vão votar no dia 30 de junho a exclusão das ações da empresa de bolsa e mudanças na administração. A Ercros é agora controlada pela Bondalti, após a conclusão da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada em março de 2024, e concluída dois anos depois, com o “sim” de 77,23% do capital à oferta da química portuguesa.

“O conselho de administração da Ercros decidiu convocar a assembleia geral de acionistas para o próximo dia 30 de junho de 2026, às 12h00, em Barcelona, prevendo-se que tenha lugar em primeira convocatória”, adiantou a empresa num comunicado ao mercado.

Segundo a nota, “entre os pontos mais relevantes da ordem de trabalhos destaca-se a aprovação da retirada de bolsa das ações da companhia e a consequente apresentação, por parte da Bondalti Ibérica, de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre ações da Ercros, no âmbito da sua exclusão de negociação em bolsa, ao preço de 3,505 euros por ação”, o mesmo preço oferecido na operação que deu o controlo à empresa portuguesa.

A intenção de retirar de bolsa a Ercros foi comunicada pela empresa portuguesa desde o anúncio da oferta, tornando assim o capital da gigante espanhola fechado.

A assembleia geral vai ainda aprovar mudanças na constituição do board. Será proposta a fixação em sete do número de membros do conselho, a cessação de funções de Joan Casas Galofré como administrador, assim como a nomeação de Antonio Valero Solanellas como administrador, assim como a nomeação de João Maria Guimarães José de Mello e de André Cabral Côrte-Real de Albuquerque como administradores executivos. Serão ainda propostos Luís Rebelo da Silva e de Agustín Franco Blasco também como administradores executivos.

Já as administradoras independentes Carme Moragues e Lourdes Vega continuarão a integrar o conselho de administração da companhia.

A Bondalti já tinha anunciado no passado dia 7 de abril a nomeação de Anton Valero para presidente e de João Mello para CEO da Ercros.

“A assembleia analisará também as contas anuais, o relatório de gestão e o relatório corporativo de sustentabilidade relativos ao exercício de 2025”, refere o mesmo comunicado. “A ordem de trabalhos contempla ainda a revogação da política de remuneração dos acionistas e da política de remuneração dos administradores aprovadas em 2025, bem como a análise e eventual aprovação de uma nova política de remuneração dos administradores para 2026″, acrescenta a empresa.

Estas mudanças surgem depois de a Bondalti ter concluído, em março, com sucesso a OPA sobre a espanhola Ercros, após um longo período de dois anos. A oferta de 3,505 euros lançada, em março de 2024, pela química portuguesa sobre 100% do capital da companhia catalã foi aceite por 77,23% dos acionistas, um resultado que superou amplamente o mínimo de aceitação fixado em 50% do capital.