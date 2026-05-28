Direto EUA lançam novos ataques contra o Irão apesar de negociações em curso
Comando Central dos EUA abateu quatro drones iranianos de ataque que representavam uma ameaça na zona do Estreito de Ormuz. Trump admite condicionar negociações de paz aos Acordos de Abraão.
As forças norte-americanas realizaram um ataques contra o Irão depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que Teerão está a “negociar em lume brando”. Atingiu ainda uma estação de controlo terrestre em Bandar Abbas, cidade que ocupa uma posição estratégica no Estreito de Ormuz, e é a localização da principal base da Marinha iraniana.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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