ExpressGlass celebra a sua 4ª gala e entrega prémio que homenageia parceiros

A ExpressGlass, empresa de reparação, substituição e calibração de vidros automóveis em Portugal, que presta serviços a todas as seguradoras do país, realizou a sua 4ª gala, num evento que reuniu colaboradores, parceiros, fornecedores e convidados especiais no Terminal de Cruzeiros de Leixões, no Porto.

Durante a noite, onde também houve espaço para networking, intervenções institucionais e entretenimento, foram entregues os prémios GlassAwards 2026, que distinguiram colaboradores e equipas nas categorias de Iniciativa, Revelação, Excelência no Atendimento, Liderança e Espírito de Equipa.

Foram também atribuídos o Prémio Ser ExpressGlass, que homenageia parceiros com 15 anos de ligação à marca, e o Prémio Curriculum ExpressGlass, que reconhece colaboradores com 10 e 15 anos de dedicação à empresa, bem como o Prémio Carreira, adiantaram em comunicado.

Joana Marques, CEO do Grupo ExpressGlass, disse durante o evento: “Esta gala é, acima de tudo, um momento de reconhecimento. Uma oportunidade para homenagearmos as nossas lojas, as nossas equipas e os profissionais que, com paixão e espírito de superação, contribuem diariamente para o crescimento e sucesso da nossa marca.”

A 4ª edição desta gala acontece num momento e expansão da ExpressGlass, que abriu quatro novas lojas em Portugal que fornecem serviços de substituição, reparação e calibração de vidro automóvel, passando a empresa a contar com 110 espaços.