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ExpressGlass celebra a sua 4ª gala e entrega prémio que homenageia parceiros

  • ECO Seguros
  • 19:04

Foram entregues os prémios GlassAwards 2026, mas também o troféu Ser ExpressGlass, que homenageia parceiros com 15 anos de ligação à marca.

A ExpressGlass, empresa de reparação, substituição e calibração de vidros automóveis em Portugal, que presta serviços a todas as seguradoras do país, realizou a sua 4ª gala, num evento que reuniu colaboradores, parceiros, fornecedores e convidados especiais no Terminal de Cruzeiros de Leixões, no Porto.

Joana Marques, CEO do Grupo ExpressGlass. “Esta gala é, acima de tudo, um momento de reconhecimento. Uma oportunidade para homenagearmos as nossas lojas, as nossas equipas e os profissionais”.

Durante a noite, onde também houve espaço para networking, intervenções institucionais e entretenimento, foram entregues os prémios GlassAwards 2026, que distinguiram colaboradores e equipas nas categorias de Iniciativa, Revelação, Excelência no Atendimento, Liderança e Espírito de Equipa.

Foram também atribuídos o Prémio Ser ExpressGlass, que homenageia parceiros com 15 anos de ligação à marca, e o Prémio Curriculum ExpressGlass, que reconhece colaboradores com 10 e 15 anos de dedicação à empresa, bem como o Prémio Carreira, adiantaram em comunicado.

Joana Marques, CEO do Grupo ExpressGlass, disse durante o evento: “Esta gala é, acima de tudo, um momento de reconhecimento. Uma oportunidade para homenagearmos as nossas lojas, as nossas equipas e os profissionais que, com paixão e espírito de superação, contribuem diariamente para o crescimento e sucesso da nossa marca.”

A 4ª edição desta gala acontece num momento e expansão da ExpressGlass, que abriu quatro novas lojas em Portugal que fornecem serviços de substituição, reparação e calibração de vidro automóvel, passando a empresa a contar com 110 espaços.

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ExpressGlass abre quatro novas lojas em Portugal

ECO Seguros,

As novas lojas já se encontram em funcionamento, estando prontas para prestar serviços de substituição, reparação e calibração de vidro automóvel. A empresa passa a contar com 110 espaços em Portugal.