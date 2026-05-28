Generali Tranquilidade garante seguro das viaturas do Instituto de Socorros a Náufragos

A seguradora Generali Tranquilidade e o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) uniram forças para garantir a cobertura de seguros para as 32 viaturas pertencentes ao ISN, numa altura em que já começaram os dias de calor e a época balnear se aproxima.

Os veículos, cedidos pela Volkswagen, vão apoiar as operações de vigilância e salvamento ao longo da costa portuguesa durante 2026, explicam em comunicado. O objetivo da seguradora é “apoiar os profissionais do ISN nas ações diárias de prevenção, patrulhamento e assistência rápida a banhistas”, garantindo uma presença ativa na orla costeira.

Sofia Herédia, Diretora de Parcerias, Digital & Direto da seguradora, diz: “Ao assegurarmos que estas 32 viaturas do ISN estão protegidas, renovamos o nosso compromisso com a prevenção e o salvamento nas praias portuguesas, garantindo que os profissionais dispõem das condições necessárias para desempenhar a sua missão com total tranquilidade”.

A Generali Tranquilidade tem 22% de quota de mercado em seguros Não Vida e, de acordo com a seguradora, conta com mais de 2.600.000 clientes, 2.500 pontos de venda, 70 corretores, 1.600 agentes multimarca e 350 Agentes exclusivos.