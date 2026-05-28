Governo autorizou Lusa a aumentar salários dos trabalhadores até 4,6%

O executivo já terá decidido também como vai ser distribuído o montante de cinco milhões de euros injetados no capital da Lusa.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, autorizou a agência Lusa a aumentar os salários dos seus trabalhadores, “nos termos aplicáveis ao setor empresarial do Estado”, avança o Jornal de Notícias (versão impressa, acesso pago) e confirmou o +M. Recorde-se que, em fevereiro, o Governo tinha autorizado o setor empresarial a aumentar a massa salarial global até 4,6%. Este teto inclui todas as componentes remuneratórias, considerando não apenas os aumentos base, mas também progressões e promoções internas.

“Estas deci­sões dão exe­cu­ção a um pro­cesso mais amplo de reforço da Lusa rea­li­zado ao longo do último ano, (…) antes da apro­va­ção do plano de ati­vi­da­des e orça­mento para 2026 e das nego­ci­a­ções sala­ri­ais”, disse fonte do Governo ao JN.

O Executivo também já terá decidido a distribuição dos cinco milhões de euros do aumento de capital da agência noticiosa, com três milhões destinados à modernização tecnológica — “novo sistema editorial, migração de base de dados, reforço de sistemas de informação, soluções de gestão de recursos humanos e investimentos nas delegações” — e dois milhões para os recursos humanos — “reforço de áreas estratégicas”, nomeadamente “rede internacional, as áreas digitais e tecnológicas, a verificação de factos e o combate à desinformação”.

O +M contactou o gabinete do ministro da Presidência para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta até ao fecho deste artigo.

A notícia surge uma semana depois do dia de greve dos trabalhadores da Lusa a 20 de maio, devido “ao desacordo com os estatutos da agência”. Segundo o mesmo jornal, o conselho de administração da agência enviou, na antevéspera dessa greve, uma nota aos sindicatos e à comissão de trabalhadores a anunciar que seria apresentada esta quinta-feira uma proposta laboral e salarial.

Nesse mesmo dia, a Assembleia da República debateu iniciativas dedicadas a redefinir o modelo societário e os estatutos da agência noticiosa, estabelecidos pelo Governo no início deste ano. Os requerimentos do PS, IL, PCP, Livre e Chega baixaram à especialidade, enquanto o projeto e lei do BE foi reprovado.