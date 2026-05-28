Media

Governo autorizou Lusa a aumentar salários dos trabalhadores até 4,6%

 + M,

O executivo já terá decidido também como vai ser distribuído o montante de cinco milhões de euros injetados no capital da Lusa.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, autorizou a agência Lusa a aumentar os salários dos seus trabalhadores, “nos termos aplicáveis ao setor empresarial do Estado”, avança o Jornal de Notícias (versão impressa, acesso pago) e confirmou o +M. Recorde-se que, em fevereiro, o Governo tinha autorizado o setor empresarial a aumentar a massa salarial global até 4,6%. Este teto inclui todas as componentes remuneratórias, considerando não apenas os aumentos base, mas também progressões e promoções internas.

“Estas deci­sões dão exe­cu­ção a um pro­cesso mais amplo de reforço da Lusa rea­li­zado ao longo do último ano, (…) antes da apro­va­ção do plano de ati­vi­da­des e orça­mento para 2026 e das nego­ci­a­ções sala­ri­ais”, disse fonte do Governo ao JN.

O Executivo também já terá decidido a distribuição dos cinco milhões de euros do aumento de capital da agência noticiosa, com três milhões destinados à modernização tecnológica — “novo sistema editorial, migração de base de dados, reforço de sistemas de informação, soluções de gestão de recursos humanos e investimentos nas delegações” — e dois milhões para os recursos humanos — “reforço de áreas estratégicas”, nomeadamente “rede internacional, as áreas digitais e tecnológicas, a verificação de factos e o combate à desinformação”.

O +M contactou o gabinete do ministro da Presidência para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta até ao fecho deste artigo.

A notícia surge uma semana depois do dia de greve dos trabalhadores da Lusa a 20 de maio, devido “ao desacordo com os estatutos da agência”. Segundo o mesmo jornal, o conselho de administração da agência enviou, na antevéspera dessa greve, uma nota aos sindicatos e à comissão de trabalhadores a anunciar que seria apresentada esta quinta-feira uma proposta laboral e salarial.

Nesse mesmo dia, a Assembleia da República debateu iniciativas dedicadas a redefinir o modelo societário e os estatutos da agência noticiosa, estabelecidos pelo Governo no início deste ano. Os requerimentos do PS, IL, PCP, Livre e Chega baixaram à especialidade, enquanto o projeto e lei do BE foi reprovado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Governo autorizou Lusa a aumentar salários dos trabalhadores até 4,6%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Política
Seguro alerta que o jornalismo “está sob pressão”

O Presidente da República avisou que o jornalismo vive uma pressão sem precedentes devido às redes sociais e à inteligência artificial, defendendo um jornalismo “mais humano” e de maior qualidade.

Salomé Pinto, Ânia Ataíde,

Festival ECO
A palavra é “ato de joalharia”. “Mal colocada estraga tudo”

Pedro Chagas Freitas, escritor, e Nuno Cerejeira Namora, founding partner da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, e unidos ‘Entre a palavra e o combate’.

Carla Borges Ferreira, Alberto Teixeira,

Festival ECO
Portugal é um país de talentos que não sabe vender-se

Marcelo Nico, diretor-geral da Tabaqueira, e o chef Chakall, discutiram os ingredientes que encontraram em Portugal para o sucesso.

Carla Borges Ferreira, Carolina Neves Carvalho,