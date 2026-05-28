Grupo Wiiinle investe 5,5 milhões em requalificação do antigo Hotel Smart

O grupo Wiiinle investiu 5,5 milhões de euros na requalificação do antigo Hotel Smart, que dá lugar ao Estoril Boutique Hotel e abre em 5 de junho. Em comunicado, esta quinta-feira, o grupo adianta que “o plano inicial passava pela transformação do edifício em apartamentos”, contudo, “a visão do projeto acabou por mudar durante o processo de desenvolvimento”.

Deste modo, o Estoril Boutique Hotel “resulta da requalificação integral do antigo Hotel Smart”, vai contar com 26 quartos e visa reforçar “a aposta no segmento do turismo boutique premium na região do Estoril”, acrescenta a mesma nota. “Acreditamos que cada vez mais compradores e visitantes internacionais irão escolher esta localização, atraindo mais pessoas para a região”, afirmam Jimmy e Fang Fang, investidores chineses donos do grupo Wiiinle.

A renovação do hotel arrancou em dezembro de 2025 e terminou em março de 2026 “e incluiu uma reposição estratégica da unidade enquanto boutique hotel adults only“, lê-se.

Segundo o estudo de prospeção de mercado e business plan desenvolvido pelos investidores, “a rentabilidade por quarto do Estoril Boutique Hotel poderá ser entre 25% e 40% superior à de um hotel convencional”. O Estoril Boutique Hotel pertence ao grupo Wiiinle, fundado pelos investidores chineses Qiming Zhang (“Jimmy”) e Fangying Chen (“Fang Fang”).

Além do Estoril Boutique Hotel, o grupo possui outros investimentos em Portugal, França e China “e encontra-se atualmente a analisar novos projetos turísticos no Alentejo”, refere a mesma nota.