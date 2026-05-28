‘Hablar salva’: a iniciativa promovida por uma mãe para exigir ao Governo a primeira campanha estatal contra o suicídio em jovens

A iniciativa apela a todos os que queiram aderir a fazê-lo através do seguinte link oficial: ‘Por uma campanha estatal para a prevenção do suicídio juvenil | ASSINE AGORA | A falar de salvamentos’. ‘. A proposta prevê que esta campanha seja lançada para 10 de setembro, Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, e que tenha um orçamento público real e objetivos concretos, na sequência das históricas campanhas de segurança rodoviária que conseguiram sensibilizar em todo o país. Em apenas alguns dias, a petição alojada na plataforma europeia MOVEMENTS já contou com o apoio de mais de 2.800 assinaturas.

Todos os anos, mais de 350 jovens cometem suicídio em Espanha. Quase um por dia. No entanto, a resposta permanece no silêncio. Por trás das estatísticas está a história pessoal de Vicky Nieto, uma profissional do setor da publicidade com mais de 35 anos de experiência e antiga diretora-geral da McCann Madrid. Há um ano, o seu filho de 24 anos morreu por suicídio, esta experiência atravessou a sua vida e ela sentiu a necessidade de a transformar numa necessidade urgente de visibilidade e ação política.

“Como mãe, falei com ele sobre tudo o que devíamos falar: drogas, bullying, violência, pornografia… Mas nunca falámos sobre suicídio. Ninguém me avisou que esta conversa era muito importante. O mais importante,” explica Nieto. “Nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Um silêncio denso envolve hoje milhares de famílias e milhares de jovens. Este país tem uma conversa pendente.”

Nieto sublinha que a publicidade e a comunicação institucional têm um verdadeiro poder transformador que já foi demonstrado noutras áreas. Tendo participado ela própria na criação de grandes campanhas de sensibilização para o trânsito – que conseguiram normalizar o uso do cinto de segurança e as mortes rodoviárias caíram drasticamente – critica a atual inação em relação ao suicídio.

“Existe um consenso social absoluto de que ‘as nossas vidas estão em jogo na estrada’ e o Governo investe milhões de euros todos os anos para nos lembrar disso. No entanto, hoje mais jovens morrem por suicídio do que por acidentes de viação. Como é possível que, perante esta tragédia, ainda não tenha sido lançada uma única grande campanha estadual? Porque é que não se investe a mesma energia e orçamento?” pergunta o promotor da petição.

Embora a campanha inicialmente se foque em menores de 30 anos devido à urgência dos dados, Nieto esclarece o âmbito global da sua proposta. “Não quero que ninguém se sinta excluído. Se me focar nos jovens, é porque é a tendência mais alarmante, e é uma forma concreta de começar a quebrar o silêncio. Abrir esta conversa pendente beneficiará todos nós enquanto sociedade”, afirmou.

APELO AOS MEDIA E AOS CIDADÃOS

A iniciativa recorda que países como França e Reino Unido já demonstraram que a comunicação pública é uma ferramenta preventiva de primeira ordem. Ao abrir o debate social, o estigma é mitigado, as famílias detetam sinais de alerta precoces e são criados espaços para apoio mútuo.

Dada a rápida resposta que a proposta está a receber, Vicky Nieto fica comovida e lança um apelo direto: “Estou profundamente surpreendida e grata pelo apoio que a petição está a receber em tão pouco tempo. Isto mostra que este país tem uma conversa pendente e que a sociedade já está pronta para falar sobre ela. Agora preciso de pedir mais um esforço: convido tanto os cidadãos a assinar e partilhar, como os meios de comunicação a tornarem-se oradores desta exigência. O silêncio mata. Falar salva vidas. Ajudem-nos para que não haja mais uma conversa pendente.”