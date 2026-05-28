ISDIN traz, pelo segundo ano consecutivo, a deteção precoce de cancro de pele aos tenistas da Roland-Garros

ISDIN informou que está a oferecer pelo segundo ano um serviço dermatológico de tecnologia avançada para jogadores de ténis de Roland-Garros, que decorre em Paris até 7 de junho.

A empresa indicou que a saúde da pele é um fator de risco a longo prazo para os jogadores de ténis. Assim, durante o torneio, as estrelas do ténis mundial, os seus treinadores e as suas equipas têm acesso a análises de pele no local realizadas através do sistema FotoFinder ATBM Master.

Explicou que, ao combinar o Mapeamento Corporal Total com a análise de sinais assistida por IA, o sistema permite uma monitorização abrangente e estruturada da pele. A imagiologia padronizada e de alta resolução ajuda a detetar até as menores alterações ao longo do tempo, facilitando a deteção precoce do cancro de pele.

Com forte foco na prevenção, educação e proteção, cada participante recebe um check-up cutâneo personalizado durante o torneio, seguido de um relatório dermatológico detalhado e recomendações preventivas personalizadas.

O objetivo do serviço dermatológico que a ISDIN oferece aos tenistas é “compreender os seus riscos de exposição solar, sensibilizar e detetar lesões potencialmente suspeitas que exijam seguimento”, disse Mónica Foyaca, diretora de I+D no ISDIN. E acrescenta: “É muito importante cuidar e proteger a nossa pele para podermos desfrutar do desporto e do sol em segurança. Para os jogadores profissionais de ténis e para todos aqueles que praticam desporto regularmente com muitas horas de sol, ter rotinas personalizadas de fotoproteção e cuidados dermatológicos é fundamental.”

A ISDIN é a organizadora da iniciativa e colabora com a FotoFinder Systems como fornecedora de tecnologia, bem como com a Federação Francesa de Ténis e a organização Roland-Garros para logística e participação. Dermatologistas e técnicos médicos realizam as avaliações, e a Escola Internacional de Derma atua como parceiro de conhecimento científico.

A ação começou no ano passado no âmbito da aliança entre a Roland-Garros e a ISDIN para sensibilizar para a importância da fotoproteção, tanto na prática dos desportos ao ar livre como no quotidiano. “Colaborar pelo terceiro ano consecutivo com um torneio de renome mundial como o Roland-Garros permite-nos amplificar o nosso trabalho para aumentar a consciencialização para a importância da fotoproteção e reforça o nosso compromisso em inspirar um futuro sem cancro de pele”, explicou Juan Naya, CEO da ISDIN.

A diretora do Roland-Garros e antiga tenista, Amélie Mauresmo, salientou que “é uma mais-valia ter um serviço dermatológico como o oferecido pela ISDIN para sensibilizar os tenistas participantes no torneio, mas também para os fãs mais jovens”.