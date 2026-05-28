Lobo Xavier reabre Varina da Madragoa
Restaurante vai manter-se de portas abertas, tão tasca como sempre foi, promete o chef António Lobo Xavier. Esta sexta-feira abre a pensar nos Santos Populares, em julho traz a carta de sempre.
É a típica tasca lisboeta e continuará a ser “uma tasca”, promete o chef António Lobo Xavier ao ECO Avenida. Reabre esta sexta-feira, a pensar nos santos populares, e oficialmente “a partir de julho”, contou, à margem do Festival ECO, esta quarta-feira, no CCB.
António Lobo Xavier diz que vai manter a casa e a carta exatamente como estava, com pataniscas ou peixinhos da horta, “que eram muito conhecidos”, mas em junho o menu inspira-se nos santos populares. “Entre sardinhas, copos de vinho e muita animação, teremos disponível um menu especial, mais reduzido, pensado para esta época tão típica da nossa casa”, segundo o site de reservas – com azeitonas, bifanas, sardinhas, pregos, chouriço assado, entre outros petiscos.
“Todas as mesas são para partilhar”, avisam, acrescentando: “Faz parte do espírito da tasca: boa comida, copos na mesa e conversa entre vizinhos, amigos e desconhecidos que deixam de o ser”.
Este é o terceiro restaurante de António Lobo Xavier, depois do Polémico, em Campo de Ourique, e do Sem Côdea, na Rua das Flores, todos em Lisboa.
