Negócios ECO Avenida

Lobo Xavier reabre Varina da Madragoa

 Lina Santos,

Restaurante vai manter-se de portas abertas, tão tasca como sempre foi, promete o chef António Lobo Xavier. Esta sexta-feira abre a pensar nos Santos Populares, em julho traz a carta de sempre.

É a típica tasca lisboeta e continuará a ser “uma tasca”, promete o chef António Lobo Xavier ao ECO Avenida. Reabre esta sexta-feira, a pensar nos santos populares, e oficialmente “a partir de julho”, contou, à margem do Festival ECO, esta quarta-feira, no CCB.

António Lobo Xavier diz que vai manter a casa e a carta exatamente como estava, com pataniscas ou peixinhos da horta, “que eram muito conhecidos”, mas em junho o menu inspira-se nos santos populares. “Entre sardinhas, copos de vinho e muita animação, teremos disponível um menu especial, mais reduzido, pensado para esta época tão típica da nossa casa”, segundo o site de reservas – com azeitonas, bifanas, sardinhas, pregos, chouriço assado, entre outros petiscos.

“Todas as mesas são para partilhar”, avisam, acrescentando: “Faz parte do espírito da tasca: boa comida, copos na mesa e conversa entre vizinhos, amigos e desconhecidos que deixam de o ser”.

Este é o terceiro restaurante de António Lobo Xavier, depois do Polémico, em Campo de Ourique, e do Sem Côdea, na Rua das Flores, todos em Lisboa.

PS diz que buscas só têm como alvo "um dos trabalhadores"

Partido confirma buscas na sede do partido, mas garante que diligências estão relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores e garante que não é visado na investigação.

Governo autorizou Lusa a aumentar salários

O executivo já terá decidido também como vai ser distribuído o montante de cinco milhões de euros injetados no capital da Lusa.

Professores públicos e a ilusão da exceção permanente

O debate precisa de mais realismo e menos retórica corporativa. Ser professor é uma profissão importante e exigente — mas não é uma exceção às regras económicas básicas.

