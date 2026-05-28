Lucro do Grupo Montepio cai quase 13% em 2025

O Grupo Montepio teve um lucro de 134,7 milhões de euros em 2025, menos 12,8% que os 154,4 milhões de euros registados no ano anterior, segundo um comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

Apesar da quebra de rentabilidade face a 2024, o Grupo Montepio, que aprovou esta quinta-feira as contas consolidadas, destaca “um ciclo de atividade assente em bases sólidas”, com resultados positivos pelo quinto ano consecutivo.

Os proveitos operacionais situaram-se em 1.537,6 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais atingiram 1.349,6 milhões de euros, “traduzindo um desempenho operacional resiliente, que contou com o contributo positivo de todas as empresas do Grupo e que reflete a solidez dos modelos de negócio e a consistência da execução estratégica”, refere a mesma nota.

O ativo consolidado atingiu 23.569,7 milhões de euros, mais 8,1% que no ano anterior, impulsionado pelo aumento do crédito a clientes, sobretudo no segmento de particulares, a dinâmica da atividade bancária, o crescimento da carteira de ativos financeiros e das aplicações em instituições de crédito.

“Também contribuíram para esta evolução os investimentos realizados pelas diversas empresas do Grupo, designadamente nas áreas seguradora, de gestão de ativos e de serviços, traduzindo a diversificação da atividade e a capacidade do Grupo em expandir a sua base de ativos de forma equilibrada e sustentada”, explica ainda a associação.

Já o passivo ascendeu a 22.899,3 milhões de euros, 7,6% acima do período homólogo, enquanto o capital próprio atingiu 670 milhões de euros.

“O novo ciclo estratégico do Grupo Montepio assenta no reforço da cooperação e articulação entre as empresas do Grupo, numa lógica de atuação mais integrada, baseada na valorização das sinergias e na complementaridade, que permitirá desenvolver soluções mais completas e ajustadas às necessidades dos nossos associados e clientes”, diz Virgílio Boavista Lima, presidente do Grupo Montepio, citado no comunicado. “Esta abordagem visa reforçar a criação de valor e intensificar a relação de associados e clientes com todas as empresas que constituem o Grupo Montepio”, remata.

O Montepio Geral Associação Mutualista, que detém o banco Montepio, encerrou 2025 com 612.412 associados, acima dos 610.181 no final de 2024.