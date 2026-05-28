Luís Montenegro lidera exposição televisiva pelo terceiro mês consecutivo

Rui Borges, treinador do SCP, entrou para a quarta posição, protagonizando 79 notícias de 2 horas e 41 minutos de duração.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manteve a primeira posição no ranking de exposição mediática pelo terceiro mês consecutivo. Durante o mês de abril, protagonizou 128 notícias de 5 horas e 40 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest.

O Presidente da República, António José Seguro, subiu à segunda posição, com intervenção em 101 notícias de 4 horas e 33 minutos de duração. No mês passado, havia ocupado a quinta posição.

Esta subida levou que o presidente do Chega, André Ventura, descesse à terceira posição em abril. Teve uma exposição mediática em 94 notícias de 4 horas e 11 minutos de duração.

Rui Borges, treinador do SCP, entrou para a quarta posição, protagonizando 79 notícias de 2 horas e 41 minutos de duração. Luís Neves, ministro da Administração Interna entrou para a quinta posição, tendo intervindo em 63 notícias de 2 horas e 36 minutos de duração.

José Luís Carneiro — Secretário-Geral do PS –, Maria da Graça Carvalho — ministra do Ambiente e Energia –, Mariana Leitão — Presidente da IL –, Francesco Farioli — treinador do FCP — e Maria do Rosário Palma Ramalho — ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de abril, os três principais canais da televisão portuguesa em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram perto de 227 horas de informação regular, uma descida mensal de 1,3%, mas uma subida homóloga de 0,9%.

No quarto mês de 2026 foram para o ar 6.547 peças, mais 0,8% do que no mês anterior e mais 9% do que em abril de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 5 segundos, menos 2 segundos do que em março.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.696 matérias — mais 95 que em março, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com quase de 92 horas de duração — cerca de mais 2 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite — e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.