Comércio

Metade das lojas de livros, jornais e revistas estão em Lisboa e Porto

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Venda de livros, jornais e revistas continua fortemente concentrado nas duas maiores cidades do país. Setor é dominado por microempresas e mantém uma forte dependência do mercado interno.

O setor da venda de livros, jornais e revistas concentra-se sobretudo em Lisboa, que reúne 29% das empresas, seguido do Porto, com 19%, enquanto o restante território representa 32%, revela uma análise da Iberinform divulgada esta quinta-feira. A consultora considera que este padrão “confirma a ligação do setor aos centros urbanos, onde a procura é mais consistente, mas também mais competitiva”.

A grande maioria das empresas (93%) são microempresas, sendo as restantes pequenas empresas. “Esta configuração revela um setor altamente atomizado, assente em negócios de reduzida escala, tipicamente mais vulneráveis a alterações no consumo e a pressões nas margens, mas simultaneamente mais resilientes na adaptação local”, refere a consultora.

Esta característica é reforçada pela análise da antiguidade das empresas. Cerca de 31% têm mais de 25 anos e 25% situam-se entre os 16 e os 25 anos, o que significa que mais de metade do setor conta com mais de 16 anos de atividade. Em contraste, apenas 4% das empresas têm menos de um ano.

Do ponto de vista do risco, os dados apontam para um perfil relativamente estável, embora com alguns sinais de alerta: 54% das empresas estão classificadas em risco baixo, 35% em risco médio e 11% em risco elevado.

A análise dos indicadores financeiros mostra que o prazo médio de pagamento manteve-se estável em 41 dias entre 2023 e 2024, enquanto o prazo médio de recebimento aumentou ligeiramente, de 22 para 23 dias, introduzindo uma pequena pressão adicional nos ciclos de tesouraria.

Em termos de atividade, o setor registou um crescimento do volume de negócios, que passou de 1.241 milhões de euros em 2023 para 1.282 milhões de euros em 2024.

Já a taxa de exportação subiu ligeiramente, de 10,2% para 10,6%, mantendo-se, ainda assim, num nível reduzido, o que demonstra que o setor continua fortemente dependente do mercado interno.

A Iberinform conclui que o setor da venda de livros, jornais e revistas “caracteriza-se por uma base empresarial estável, envelhecida e maioritariamente de pequena dimensão, com um perfil de risco globalmente baixo, mas com sinais de pressão estrutural”.

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