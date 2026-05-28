Metro de Lisboa une benfiquistas e sportinguistas em campanha “É chegar, passar e viajar”

A nova campanha pretende reforçar a ideia que o Metro é para todos e junta até adeptos de diferentes clubes desportivos.

“Metro + Cartão bancário: É chegar, passar e viajar” é a assinatura da nova campanha do Metro de Lisboa para dar maior visibilidade ao pagamento com cartão bancário. A campanha lembra que é possível entrar e viajar no Metro utilizando apenas o cartão bancário diretamente nos validadores, sem necessidade de comprar previamente um bilhete físico.

A campanha joga com diferentes tipologias de clientes e com referências aos nomes das estações do Metro de Lisboa, através de mensagens como “É para a Baixa-Chiado e para o Alto dos Moinhos”, “É para quem adora clássicos e para quem devora dérbis” — mostrando duas raparigas de clubes diferentes –, “For short-term stays and short everyday” ou “For early birds and late check-outs”.

A nova comunicação pretende reforçar a ideia de que o Metro é para todos, por exemplo, para quem vive em Lisboa, para quem trabalha ou estuda na cidade, para quem a visita em lazer ou em negócios, para quem utiliza o Metro todos os dias e para quem o faz apenas pontualmente, explica o Metropolitando, em comunicado.

“O Metro de Lisboa tem como missão servir cada vez melhor os seus clientes, respondendo às necessidades de quem utiliza diariamente a nossa rede, mas também de quem viaja connosco de forma ocasional. Somos uma marca que agrega muitas tipologias de clientes — residentes, visitantes, trabalhadores, estudantes, turistas — e esta campanha reforça precisamente essa dimensão inclusiva e de proximidade. Queremos dar a conhecer uma solução que já existe, mas que muitos ainda não conhecem — a possibilidade de entrar no Metro utilizando apenas o cartão bancário contactless”, afirma Sofia Formosinho, diretora de comunicação do Metropolitano de Lisboa.

A criatividade da campanha tem assinatura do criativo independente Ricardo Henriques, com produção a cargo da Fred Fabrik. O filme principal de 30 segundos, realizado por Miguel Leão, estará presente em salas de cinema.

O plano de meios, desenvolvido internamente e implementado diretamente pelo Metro de Lisboa, inclui ainda três filmes de 10 segundos para digital e redes sociais, bem como peças gráficas em mupis, cartazes e outros suportes de comunicação na rede do Metro de Lisboa. As filmagens decorreram nas estações de São Sebastião e Cais do Sodré. A campanha assenta, assim, essencialmente na utilização de meios próprios, tirando partido da presença e capilaridade da rede Metro para comunicar diretamente com os seus públicos.