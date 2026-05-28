Braga faz a ponte entre 80 empresas e alunos do concelho

Aproximar os jovens do mercado de trabalho e académico, e dar-lhes a conhecer oportunidades de formação e emprego. É este o grande objetivo da “Mostra Empresarial e Qualifica-te Braga“, que arrancou esta quinta-feira na cidade minhota, no âmbito da programação das Semanas da Economia.

Participam nesta feira mais de 80 entidades, entre empresas, centros de investigação e desenvolvimento, escolas e universidades, com a tónica colocada na educação, qualificação e desenvolvimento económico do concelho.

A formação que temos em Braga não dá resposta total às necessidades das empresas, sendo preciso absorver jovens de outros concelhos. João Rodrigues Presidente da Câmara Municipal de Braga

Durante a inauguração desta mostra, o presidente do município e da InvestBraga, João Rodrigues, destacou a importância de aproximar os jovens do tecido empresarial, de modo a conhecerem as oportunidades existentes no mercado de trabalho.

O autarca assinalou igualmente a necessidade de a cidade “atrair talento de outros territórios” para responder às necessidades do mercado. “A formação que temos em Braga não dá resposta total às necessidades das empresas, sendo preciso absorver jovens de outros concelhos”, precisou.

Já Luís Rodrigues, administrador executivo da InvestBraga, reforçou o papel desta feira enquanto “plataforma privilegiada para os jovens” e “montra relevante para a academia e para as empresas mostrarem aquilo que de melhor fazem”.