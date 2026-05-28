Internacional

Netanyahu dá ordens ao exército para tomar 70% da Faixa de Gaza

  • Lusa
  • 16:04

"Neste momento, temos o Hamas pela garganta. Controlamos agora 60% do território da Faixa. Como sabem, estávamos nos 50%, passámos para 60%. e a minha diretiva é chegar aos [...] 70", disse.

O primeiro-ministro israelita ordenou ao Exército que ignore os termos do cessar-fogo que começou em outubro e assuma o controlo de 70% da Faixa de Gaza, segundo um vídeo divulgado por uma televisão local.

Neste momento, temos o [movimento islamita] Hamas pela garganta. Controlamos agora 60% do território da Faixa [de Gaza]. Como sabem, estávamos nos 50% [após a entrada em vigor do cessar-fogo], passámos para 60%, e a minha diretiva é chegar aos […] 70″, declarou Benjamin Netanyahu durante uma conferência na Cisjordânia ocupada, da qual o canal 12 divulgou um excerto na Internet.

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