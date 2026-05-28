Nova sondagem põe PS à frente da AD de Montenegro pela primeira vez em dois anos

Se as legislativas fossem hoje, Luís Montenegro não seria eleito primeiro-ministro. Uma nova sondagem do ICS-ISCTE-Gfk Metris para o Expresso e SIC coloca o Partido Socialista (PS) à frente da AD, dando vantagem aos socialistas pela primeira vez em mais de dois anos, desde que a AD assumiu o Governo.

De acordo com o semanário, a vantagem é de três pontos sobre a AD nas intenções diretas de voto (24% contra 21%) e de quatro na projeção com distribuição dos indecisos (31% contra 27%), confirmando uma tendência de queda verificada noutras sondagens recentes. Considerando os 31% no voto projetado (com distribuição de indecisos), isso significa para os socialistas uma subida de cerca de oito pontos face ao resultado obtido nas legislativas de maio passado (22,85%).

A sondagem confirma não apenas o desgaste da AD, mas também a descida do Chega e dos liberais. O Chega surge, neste inquérito, como a terceira força, com intenções de voto de 17%, menos quatro pontos que a anterior sondagem. Já a IL desce de 4% para 2%, enquanto a CDU ganha um ponto, ficando-se com 4% das intenções de voto direto. A percentagem de indecisos sobe de 9% para 12%. E os que declaram não querer votar passaram de 8% para 11%.

Os trabalhos de campo foram feitos entre os dias 15 e 24 deste mês, com 803 entrevistas válidas. A projeção é calculada pela distribuição da intenção de voto após a exclusão dos inquiridos que dizem não votar (11%) e a imputação dos inquiridos indecisos (12%). A diferença para 100% corresponde à intenção de votos em branco e votos nulos (3%).