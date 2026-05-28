Portugal avança com emissão sindicada de dívida a 20 anos

Portugal prepara-se para realizar uma emissão sindicada de dívida. O IGCP contratou bancos para ajudar na colocação de uma nova linha de obrigações do Tesouro a dez anos, de acordo com a agência de informação financeira International Finance Review (IFR).

A operação de financiamento está em curso e o pricing deverá ficar concluído esta quinta-feira, adianta a IFR. Ainda há poucos detalhes sobre a emissão, nomeadamente em relação ao montante e taxa de juro.

Esta quinta-feira as Obrigações do Tesouro a 20 anos transacionam com uma yield de 3,81%, valor que servirá de referência para esta operação.

A agência Bloomberg avança que o guidance indica que Portugal deverá para uma taxa de mid-swap acrescida de cerca de 69 pontos base, ou seja, perto de 3,9%.

A 7 de janeiro o IGCP emitiu 4 mil milhões de euros em dívida benchmark, ou seja a 10 anos, tendo registado na altura uma procura recorde de quase 50 mil milhões de euros na venda sindicada e pago uma taxa de juro de 3,25%.

(Notícia atualizada às 10h23)