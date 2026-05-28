Preço dos combustíveis “depende mais de um tweet” de Trump do que de ações do Governo
Barroca assinala que as publicações de Donald Trump têm um efeito maior sobre os preços dos combustíveis do que as políticas públicas, mas indica que Governo vai manter apoios consoante a crise.
O secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, assegurou que a posição de Portugal em termos de abastecimento de combustíveis é “relativamente robusta”, mas o preço depende mais de um tweet de Donald Trump do que das ações do Governo.
Em relação ao abastecimento físico de combustíveis, “Portugal encontra-se hoje numa posição relativamente robusta“. O maior impacto advém dos mercados globais. “Quando o preço do petróleo sobe, sobe para todos”, constatou.
“Muito mais rapidamente o nosso preço de combustíveis depende de um tweet do presidente dos Estados Unidos do que de qualquer coisa que nós possamos fazer“, afirmou o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, numa audição perante a Comissão Parlamentar de Energia, sobre a crise energética. “É a isso que estamos limitados quando não somos soberanos [energeticamente]”, apontou.
O governante sublinhou que Portugal está dependente de outros países para suprir dois terços daquilo que é o consumo de energia primária no país. Nesse sentido, relembrou que a política energética do Governo passa pela eletrificação dos consumos onde seja possível, descarbonização dos consumos onde não seja possível eletrificar, apoio a autoconsumo e reforço às redes. Sobre nuclear, afirma que pode começar-se a discutir, mas não é uma solução imediata.
Em relação às medidas de apoio em vigor, Jean Barroca afirma que o Governo continua a acompanhar a crise energética, e irá ajustar as medidas consoante o desenvolvimento do conflito e respetivo impacto, tanto ao nível da intensidade como da sua duração
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