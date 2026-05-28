Preço dos combustíveis “depende mais de um tweet” de Trump do que de ações do Governo

O secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, assegurou que a posição de Portugal em termos de abastecimento de combustíveis é “relativamente robusta”, mas o preço depende mais de um tweet de Donald Trump do que das ações do Governo.

Em relação ao abastecimento físico de combustíveis, “Portugal encontra-se hoje numa posição relativamente robusta“. O maior impacto advém dos mercados globais. “Quando o preço do petróleo sobe, sobe para todos”, constatou.

“Muito mais rapidamente o nosso preço de combustíveis depende de um tweet do presidente dos Estados Unidos do que de qualquer coisa que nós possamos fazer“, afirmou o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, numa audição perante a Comissão Parlamentar de Energia, sobre a crise energética. “É a isso que estamos limitados quando não somos soberanos [energeticamente]”, apontou.

O governante sublinhou que Portugal está dependente de outros países para suprir dois terços daquilo que é o consumo de energia primária no país. Nesse sentido, relembrou que a política energética do Governo passa pela eletrificação dos consumos onde seja possível, descarbonização dos consumos onde não seja possível eletrificar, apoio a autoconsumo e reforço às redes. Sobre nuclear, afirma que pode começar-se a discutir, mas não é uma solução imediata.

Em relação às medidas de apoio em vigor, Jean Barroca afirma que o Governo continua a acompanhar a crise energética, e irá ajustar as medidas consoante o desenvolvimento do conflito e respetivo impacto, tanto ao nível da intensidade como da sua duração