Prosegur Cybersecurity alerta para o perigo para as empresas de fraude digital que utilizam códigos legítimos e contornam defesas tradicionais

A Prosegur Cybersecurity, unidade especializada em cibersegurança da Prosegur Security, detetou um aumento notável numa campanha de fraude digital, chamada Device Code Phishing, que está a ganhar terreno e já está a afetar empresas e organizações em diferentes setores.

De acordo com a análise realizada pela empresa, este método, baseado no uso indevido de códigos de acesso legítimos, aumentou 37 vezes entre 2024 e 2026, impulsionado por técnicas que aproveitam a confiança dos sistemas de autenticação corporativa.

Como indicado no estudo, ao contrário do phishing tradicional, esta campanha destaca-se pela sua natureza de ‘pegada zero’. Os atacantes não utilizam ficheiros maliciosos, nem ligações fraudulentas que possam ser bloqueadas por antivírus convencionais. Em vez disso, empregam uma estratégia focada em convencer o utilizador a inserir um código legítimo numa página oficial. Este gesto abre a porta ao acesso à conta corporativa, um processo realizado inteiramente através de serviços autênticos e que consegue contornar a maioria dos sistemas de proteção instalados nos computadores.

A análise da Prosegur Cybersecurity revela um aumento exponencial do risco devido a dois fatores críticos: persistência prolongada e alta automação. Uma vez que o atacante obtém a autorização, pode manter o acesso durante semanas ou até meses, graças a permissões que permitem reativar sessões sem intervenção do utilizador, mesmo que o utilizador mude a sua palavra-passe.

A isto junta-se um nível de automação que acelera a intrusão: os atacantes utilizam processos capazes de verificar emails, extrair documentos e criar acesso interno permanente em questão de segundos, modificando regras de email ou registando novas aplicações no ambiente corporativo. Ele salienta que este duplo componente, acesso duradouro e execução em alta velocidade, torna a campanha uma ameaça particularmente difícil de detetar e conter para as equipas de segurança.

PROTEÇÃO EMPRESARIAL

A Prosegur Cybersecurity alerta que este tipo de ameaça nos obriga a repensar a nossa estratégia de proteção empresarial. A segurança já não pode depender apenas de palavras-passe ou deteção de ficheiros maliciosos, mas deve focar-se na monitorização contínua dos protocolos de autenticação, das permissões concedidas e da saúde da identidade digital.

A empresa insiste na necessidade de rever as configurações de acesso, monitorizar a criação de novas aplicações internas, auditar as permissões concedidas a serviços ligados e estabelecer procedimentos de resposta que permitam revogar completamente o acesso concedido. Também considera essencial dispor de mecanismos que permitam identificar e remover emails fraudulentos em todas as caixas de correio corporativas para evitar a sua propagação.

Carlos A. Fernández, diretor da divisão xMDR da Prosegur Cybersecurity, explicou que “estamos perante uma campanha que não procura violar sistemas, mas sim tirar partido da confiança do utilizador e dos próprios serviços de autenticação. É uma mudança profunda na forma como as empresas são atacadas e obriga-nos a reforçar a vigilância da identidade digital. Compreender como esta técnica funciona e a sua taxa de crescimento permite-nos antecipar e ajudar as organizações a proteger-se contra uma ameaça que já está ativa e continuará a evoluir.”