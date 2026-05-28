Sagres lança campanha de apoio à Seleção Nacional e avança com patrocínio da LiveModeTV

A marca de cerveja, que patrocina a Seleção desde 1993, anunciou uma nova parceria com a LiveModeTV, canal que vai transmitir jogos do Mundial no Youtube.

A nova campanha da Sagres, sob o mote “Vivemos a Seleção de Copo e Alma”, convoca todos os portugueses para o Mundial de Futebol. A campanha arranca nas redes sociais precisamente com uma visita ao passado e às últimas décadas. O copo do barrilito surge como elemento visual principal e funciona como “lente” para os momentos de celebração, convívio e união que juntam os adeptos portugueses em torno da Seleção.

São recuperados cinco momentos mais marcantes da Seleção Nacional ao longo dos 33 anos que a marca é parceira da Federação Portuguesa de Futebol, como o momento em que o guarda-redes Ricardo defendeu sem luvas o penálti decisivo frente a Inglaterra (2004) ou quando o Eliseu chorou a cantar o hino (2016).

Também o selecionador Roberto Martinez se juntou à narrativa da campanha, para lembrar que o Mundial é um momento que pertence a todos os portugueses. “Estejas onde estiveres, há algo que nos une… vivemos todos de Copo e Alma”, declarou.

Também no digital, a Sagres vai permitir aos adeptos receberem uma mensagem personalizada do selecionador — gerada a partir de inteligência artificial. Está também a decorrer um passatempo que oferece prémios diferentes todas as semanas, desde bilhetes que dão acesso aos jogos de preparação para o Mundial e treinos da Seleção a brindes da marca alusivos à competição.

“Enquanto cerveja que dá vida à ‘Alma Portuguesa’ e marca com maior associação ao futebol, encontramos no apoio à Seleção uma oportunidade única para estar lado a lado com os milhões de portugueses que vibram com a equipa das quinas. Da mesma forma que a Seleção consegue unir pessoas de todas as cores clubísticas, localizações e gerações, também a Sagres é uma cerveja integradora que nasceu como símbolo da portugalidade e hoje celebra a riqueza do que é ser português – algo que não se explica, sente se”, explica Filipa Magalhães, responsável de Marketing de Sagres, citada em comunicado.

A Sagres anunciou ainda que será patrocinadora da LiveModeTV, novo canal digital que vai transmitir 34 jogos do Mundial em direto no Youtube. Enquanto uma das marcas associadas ao projeto, vai promover rubricas exclusivas relacionadas com a forma como os adeptos vivem a Seleção.

“A LiveModeTV e a Sagres acreditam que o futebol não é apenas o resultado, mas, sim, o ritual e a partilha. Partilhamos a mesma visão sobre a forma como o futebol deve ser vivido: com proximidade, emoção e experiências autênticas para os adeptos e queremos que os portugueses vivam este campeonato sem filtros, sem formalidades, com paixão genuína e em boa companhia”, comenta João Mesquita, CEO da LiveModeTV.

A campanha já está visível nos packs e rótulos da Sagres Mini e nos canais digitais da marca, sendo que em breve será lançado um filme para TV acompanhado de comunicação OOH. Conta com a criatividade da McCan e o planeamento de meios da Dentsu. A marca vai contar com uma ativação na Lisboa Football Arena, a mega fan zone que está de regresso ao Terreiro do Paço.