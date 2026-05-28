Socialista Miguel Coelho suspende mandato de deputado municipal em Lisboa após buscas
O socialista diz que se defenderá "com a consciência tranquila" após as buscas realizadas na sequência da "Operação Imergente".
O socialista Miguel Coelho suspendeu esta quinta-feira o mandato de deputado à Assembleia Municipal de Lisboa, na sequência de investigações sobre adjudicações, inclusive na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, dizendo que se defenderá “com a consciência tranquila”.
“Perante as notícias que associam o meu nome às diligências hoje [28 de maio de 2026] realizadas no âmbito da operação Imergente, decidi suspender, com efeitos imediatos, o meu mandato de deputado municipal à Assembleia Municipal de Lisboa”, afirmou, em comunicado, o também ex-presidente da junta de freguesia do centro de Lisboa.
A decisão é tomada para que “esta situação não condicione o trabalho do grupo municipal do Partido Socialista, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a muito necessária fiscalização ao executivo municipal”.
“Colaborarei, como sempre, com as autoridades competentes, no integral respeito pelo esclarecimento dos factos. Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político”, concluiu.
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