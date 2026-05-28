Stoneweg coloca casas à venda em Skyline Madrid, uma das referências residenciais no norte da capital

A Stoneweg, um grupo global de investimento imobiliário, anuncia o lançamento de casas em Skyline Madrid, num contexto marcado pelo crescente interesse em produtos residenciais acabados e em localizações urbanas consolidadas.

O ben, composto por quase 300 casas com 1, 2 e 3 quartos, faz parte do complexo Skyline, localizado no Paseo de la Dirección, no bairro de Tetuán. Este empreendimento, composto por duas torres com aproximadamente 100 metros de altura, foi projetado pela Touza Arquitectos e estabeleceu-se como um dos marcos residenciais mais reconhecíveis do norte da capital, com uma das suas torres completamente vendida.

A comercialização destas casas representa uma nova etapa para um projeto já consolidado, que combina arquitetura, qualidade construtiva e uma proposta residencial diferencial num dos ambientes urbanos com maior transformação em Madrid. Um dos elementos diferenciadores do projeto é a sua conceção abrangente da experiência residencial, onde a arquitetura e as áreas comuns desempenham um papel fundamental na forma como o espaço é habitado. O projeto foi concebido incorporando espaços partilhados que promovem o bem-estar, a ligação e o uso flexível do ambiente.

Neste sentido, o Skyline oferece uma vasta gama de comodidades orientadas para um estilo de vida urbano, incluindo uma piscina comunitária e áreas de jardim, um terraço com piscina panorâmica e vistas sobre a cidade e as montanhas de Madrid, um ginásio, um espaço de coworking, uma sauna e um serviço de concierge 24 horas por dia.

Localizada no distrito de Tetuán, a Skyline faz parte de um ambiente em plena evolução urbana, que nos últimos anos sofreu uma transformação significativa e se estabeleceu como um dos centros emergentes de Madrid tanto a nível residencial como de investimento.

O desenvolvimento do projeto Skyline tem sido gerido pela Stoneweg desde a sua fase de conceção, com trabalho contínuo no terreno desde 2018. Ao longo dos anos, a empresa promoveu a transformação do ambiente e destaca que consolidou a Skyline como referência arquitetónica e residencial em Madrid

“A Skyline estabeleceu-se como um dos projetos residenciais mais reconhecidos do norte de Madrid, não só pelo seu design arquitetónico, mas também pela sua capacidade de integrar e acrescentar valor ao ambiente urbano”, afirmou Alexandra Delfín, Diretora Sénior de Living & Operations Living na Stoneweg Espanha. Com este lançamento, a Stoneweg continua a reforçar a sua estratégia no segmento residencial, apostando em ativos diferenciados em mercados urbanos-chave.