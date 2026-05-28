Taxas do crédito à habitação sobem em todos os prazos

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram em todos os prazos.

A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,502%, mais 0,010 pontos do que na quarta-feira.

subiu para 2,502%, mais 0,010 pontos do que na quarta-feira. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses , a taxa Euribor subiu para 2,761%, mais 0,019 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor subiu para 2,761%, mais 0,019 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses também avançou para 2,231%, mais 0,002 pontos, depois de ter subido em 13 de maio para um novo máximo desde abril de 2025 (2,283%).

A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

Em abril, a média mensal da Euribor subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE, que se realiza em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.