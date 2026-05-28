Tekever reforça no Báltico e voa para a Estónia

Depois de anunciar um “hub estratégico” nos EUA e um novo centro de engenharia em Bristol em junho, no Reino Unido, a Tekever está a dar mais um passo na sua internacionalização, com a abertura de um escritório na Estónia. A expansão para o país báltico é conhecida na mesma altura em que a fabricante de drones portuguesa está a participar no “Spring Storm 2026”, o maior exercício operacional do ano das forças militares do país, com mais de 12 mil participantes incluindo forças aliadas de países NATO, como Portugal, Reino Unido ou Canadá.

“A Estónia compreende a importância da consciência situacional constante, da tomada de decisões rápidas e da forte interoperabilidade entre as forças aliadas. O exercício Spring Storm oferece uma oportunidade valiosa para demonstrar como os sistemas da Tekever podem apoiar essas prioridades num ambiente de exercício realista e em estreita cooperação com os utilizadores finais. Para nós, trata-se de uma parceria de longo prazo, relevância operacional e apoio às prioridades mais amplas de defesa e segurança da Estónia”, aponta Tuuli Vors, market lead para o Báltico da Tekever.

Com mais de 15 anos de experiência no setor de defesa, bem como nas áreas de cooperação internacional e política para o setor tecnológica, Tuuli Vors vai liderar a operação local da fabricante de drones visando a criação de “relações locais de confiança”, o aprofundamento da cooperação com os utilizadores finais dos equipamentos e a “exploração de oportunidades para participação industrial e colaboração com a Estónia e a região mais alargada”.

Com este anúncio, a empresa estende a sua operação a um novo mercado, juntando-se o escritório da Estónia ao hub na Ucrânia — onde tem estado a reforçar a sua presença com um hub de I&D —, às operações em França (Cahors) — com previsão de entrada em operação este verão —, no Reino Unido — onde tem em curso um investimento de mais de 400 milhões de euros a cinco anos — e, mais recentemente, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte.

Tekever participa no “Spring Storm”

O anúncio da expansão para o país báltico é conhecido na mesma altura em que o fabricante de drones participa no “SpringStorm”, o maior exercício operacional da Estónia, envolvendo mais de 12 mil militares incluído de países aliados NATO, que se realiza até 1 de junho.

Portugal é um dos países participantes através de um destacamento da Força Aérea Portuguesa. “As primeiras missões juntaram equipas aliadas no terreno e incluíram reabastecimento aéreo em voo, com dois F‑16M portugueses apoiados por um Airbus A330 MRTT”, referiu este ramo das Forças Armadas numa publicação na rede social Facebook.

Além de Portugal, no exercício — o 20.º desde que se iniciou em 2003 —, participam ainda forças militares da Lituânia, Letónia, EUA, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, França, Polónia, Ucrânia, Chéquia, Alemanha e Roménia, segundo informa o site das Forças Armadas da República da Estónia.

É no âmbito deste contexto de forças militares NATO, que a Tekever apoia uma série de demonstrações e ações operacionais, “com foco em coordenação operacional, integração de dados e suporte à tomada de decisões em tempo útil”.