UE prevê uma receita de 13 mil milhões em novo imposto sobre os jogos online

A Comissão Europeia estima que um novo imposto da União Europeia (UE) sobre o jogo online poderá gerar 13,3 mil milhões de euros em receitas adicionais para o próximo orçamento de sete anos do bloco, revela esta quinta-feira o Politico. Segundo as estimativas, os eventuais impostos sobre empresas de criptomoedas e gigantes tecnológicas norte-americanas, como a Google e a Amazon, podem render cerca de 20 mil milhões de euros e 35 mil milhões de euros, respetivamente.

O Parlamento Europeu propôs a cobrança de impostos sobre os gigantes dos jogos online, das criptomoedas e do setor digital, numa tentativa de tentar quebrar o impasse que se arrasta há meses em torno do pacote original de impostos da UE apresentado pela Comissão. Ainda assim, é esperado que este plano enfrente oposição, o que poderá impedir a sua concretização.

A Comissão Europeia estima que um eventual imposto sobre as grandes empresas digitais, aplicado a uma taxa de 3 % sobre determinadas fontes de receitas, irá gerar 5 mil milhões de euros por ano em toda a UE. Já um imposto de 3% sobre o volume de negócios líquido do setor dos jogos de online poderá gerar cerca de 1,9 mil milhões de euros por ano.

Por fim, estimou que uma taxa de imposto de 0,1 % sobre o valor das transações com criptomoedas renderia, aproximadamente, entre 3.000 a 4.000 milhões de euros por ano. Por outro lado, um imposto sobre as mais-valias das criptomoedas poderia gerar entre 1.000 a 2.400 milhões de euros por ano. Ainda assim, a Comissão alertou que será difícil estimar o potencial de receitas dos impostos sobre as criptomoedas devido à falta de dados.