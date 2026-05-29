Combustíveis

⛽Gasóleo e gasolina vão baixar 12 cêntimos na próxima semana

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, caminham para uma queda semanal de 10,5% a mais acentuada desde o início de abril.

Os preços dos combustíveis vão ter uma forte descida na próxima semana, acompanhando a evolução dos custos da matéria-prima. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão descer 12 cêntimos, de acordo com os dados do ACP. Porém, os consumidores não deverão sentir uma descida tão acentuada porque o Governo deverá reduzir o apoio aos combustíveis.

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira, quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

Esta semana, o gasóleo desceu 0,4 cêntimos e a gasolina 1,4 cêntimos, tendo em conta o aumento do desconto extraordinário do ISP em 0,3 cêntimos no gasóleo e de 0,31 cêntimos na gasolina. O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel regista um aumento acumulado é de 32,8 cêntimos e a gasolina de 32 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 1,78% para os 91,04 dólares por barril e caminham para uma queda semanal de 10,5% a mais acentuada desde o início de abril, perante as notícias de um acordo, entre os Estados Unidos e o Irão, para prolongar o cessar-fogo por mais 60 dias e permitirá repor o trânsito no Estreito de Ormuz. Um acordo que, no entanto ainda não está finalizado.

 

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