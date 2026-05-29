5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira será um dia marcado pela divulgação de diversos indicadores. O INE vai revelar as contas nacionais trimestrais, os dados do desemprego e a estimativa da inflação de maio. Já a Entidade Orçamental vai divulgar a síntese de execução orçamental até abril. A marcar o dia está ainda os resultados do primeiro trimestre da Ibersol e o fim do prazo para entrega de listas candidatas ao TC

Quais são os níveis de défice? E a inflação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as contas nacionais trimestrais referentes ao primeiro trimestre. A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, impulsionada sobretudo pela procura interna, cujo contributo voltou a acelerar. O INE publica também a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para o mês de maio. A taxa de inflação homóloga de abril foi revista em baixa, de 3,4% para 3,3%, não obstante acelerando seis décimas face a março.

Como evoluem as contas públicas?

A Entidade Orçamental vai divulgar a síntese de execução orçamental até abril. O excedente orçamental do Estado, em contabilidade pública, reduziu-se 1.399,1 milhões de euros em março face ao período homólogo, cifrando-se em 209 milhões de euros. Esta evolução resulta, por um lado, do disparo na despesa (11,9%) impulsionado por pagamentos do SNS e, por outro, pelo comportamento da receita (6,1%).

INE mede pulso ao desemprego

O INE divulga também esta sexta-feira as estimativas mensais de emprego e desemprego referentes a abril deste ano. A taxa de desemprego não mexeu entre fevereiro e março, e até recuou face ao terceiro mês do ano passado. Já a população empregada voltou a crescer, depois de ter encolhido em cadeia em fevereiro. A taxa de desemprego situou-se em 5,8%. No total, havia 328,4 mil pessoas sem emprego em Portugal.

Ibersol divulga resultados

A Ibersol vai apresentar os resultados do primeiro trimestre deste ano após o encerramento do mercado. Em 2025, a empresa registou uma subida de 39% dos resultados líquidos para 15,2 milhões, enquanto o volume de negócios subiu 12% para 529,5 milhões de euros. O total de restaurantes próprios ascendia a 515 no final do ano, mais de metade em Portugal (320), com a presença internacional a estender-se a Espanha (179) e Angola, com 16 unidades.

Fim do prazo para entrega de listas candidatas ao TC

Termina esta sexta-feira o prazo para entrega de listas candidatas ao Tribunal Constitucional (TC) e provedor de Justiça. O provedor de Justiça vai ser indicado pelo PS e a lista para os juízes do Tribunal Constitucional será consensualizada entre PSD, Chega e PS. As eleições estão marcadas para 12 de junho.