Acionistas aprovam saída da Vista da Alegre de bolsa
Na assembleia geral desta sexta-feira, aos acionistas deram luz verde à saída de bolsa da Vista Alegre.
Os acionistas da Vista Alegre votaram a favor da “exclusão voluntária” da empresa da bolsa de Lisboa na assembleia geral desta sexta-feira, segundo um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A proposta de saída de bolsa da empresa foi apresentada, no início de maio, pela Visabeira e outros acionistas que controlam 87,76% da Vista Alegre Atlantis (VAA), uma vez que o capital disperso em bolsa (free float) está “progressivamente mais residual”, na ordem dos 5,24%.
Em 2024, a entrada de uma das empresas de Cristiano Ronaldo na VAA representou uma mudança significativa da estrutura acionista. Através da CR7, SA, o futebolista ficou com uma participação de 10% na VAA e de 30% na Vista Alegre Espanha “com o objetivo de fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro”.
A Visabeira propôs pagar 1,07 euros por ação aos acionistas que não votaram favoravelmente a deliberação. “Numa ponderação custo-benefício, as acionistas signatárias não consideram existir particular benefício para a sociedade, os seus acionistas e demais stakeholders na manutenção da negociação das ações da VAA em mercado regulamentado, afigurando-se no seu melhor interesse uma redução dos custos inerentes a essa negociação”, afirmaram na proposta.
Em 2025, primeiro ano completo de Ronaldo na estrutura acionista, os lucros subiram para 4,7 milhões de euros depois de terem encolhido 34% no ano anterior.
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