Anthropic fecha nova ronda de financiamento e ultrapassa OpenAI com avaliação de 965 mil milhões

A Anthropic concluiu uma nova ronda de financiamento junto de investidores, que resultou na angariação de 65 mil milhões de dólares. A empresa de inteligência artificial (IA), que já preparava este financiamento há algumas semanas, passa agora a estar avaliada em 965 mil milhões de dólares (cerca de 830 mil milhões de euros, ao câmbio atual), ultrapassando a OpenAI, que tinha sido recentemente avaliada em 852 mil milhões de dólares.

Segundo o Financial Times, a operação anunciada esta quinta-feira foi liderada pela Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital. A nova ronda surge apenas três meses depois de a Anthropic ter arrecadado 30 mil milhões de dólares numa operação que avaliou a empresa em 350 mil milhões. “Os mais recentes avanços do Claude impulsionaram uma adoção em larga escala entre algumas das organizações mais exigentes do mundo. Este impulso coloca a Anthropic numa posição de liderança para a próxima fase da inovação em IA”, afirmou Brad Gerstner, fundador e diretor-executivo da Altimeter Capital, citado pelo FT.

A Anthropic revelou também na quinta-feira que pretende expandir o acesso ao Mythos nas próximas semanas. A empresa apresentou ainda o Claude Opus 4.8, uma nova versão do seu modelo de IA concebida para responder com maior transparência, assinalando dúvidas com mais frequência e evitando informações não verificadas. Nos últimos meses, a Anthropic esteve no centro de polémicas nos EUA, ao entrar em confronto com o Pentágono por recusar o uso dos seus modelos de IA em vigilância em massa e armas autónomas. Em abril, voltou a destacar-se com o lançamento do Claude Mythos, um modelo avançado de cibersegurança capaz de identificar vulnerabilidades complexas, cujo acesso foi limitado a poucas empresas norte-americanas e poderá não chegar a empresas europeias.

Fundada em 2021 por um grupo de antigos funcionários da OpenAI, entre os quais Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown e Jack Clark, a dona do Claude tem-se destacado no desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial. A empresa criou várias ferramentas destinadas a transformar a forma como empresas e programadores lidam com tarefas como codificação, automação e cibersegurança. Liderada por Dario Amodei, a Anthropic poderá ainda avançar para uma entrada em bolsa antes do final do ano.