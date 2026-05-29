Apoios sociais. Governo vai forçar beneficiários a “trabalho social”

O Governo de António Costa inscreveu no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a criação da Prestação Social Única (PSU), que prometia fundir pelo menos oito prestações sociais não contributivas. Na reunião desta sexta-feira, o Executivo de Luís Montenegro vai aprovar essa medida em Conselho de Ministros.

No entanto, em vez de oito, serão 13 as prestações que serão reunidas debaixo das mesmas condições de acesso, avança o Expresso (acesso pago). Ainda não se conhece a lista final, sabendo-se apenas que é certo que abrangerá o Rendimento Social de Inserção (RSI), o subsídio social de desemprego e as pensões sociais (por velhice e invalidez).

Entre as condições constará a obrigatoriedade de pôr os beneficiários a realizar “trabalho social”, segundo avança fonte do Governo, não especificando, porém, a que tipo de trabalho se refere, mas garantindo que não se aplica a “pensionistas e crianças, que não têm a obrigação de trabalhar”.