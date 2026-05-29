Assembleia geral da CGD aprova aumento de capital para 6.000 milhões de euros
O aumento de capital vai permitir "a manutenção de uma estrutura de capital permanente sólida, estável e adequada aos níveis exigidos de solvabilidade e gestão integrada de riscos” do banco público.
A assembleia geral da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou esta sexta-feira o aumento de capital do banco público de 4,5 mil milhões de euros para seis mil milhões de euros, segundo um comunicado ao mercado.
De acordo com a nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi aprovado um “aumento do capital social de 4.525.714.495 euros para 6.000.000.000 euros, por incorporação de reservas, permitindo a manutenção de uma estrutura de capital permanente sólida, estável e adequada aos níveis exigidos de solvabilidade e gestão integrada de riscos”.
Foi ainda aprovada a proposta de aplicação do resultado do exercício de 2025, incluindo 1,25 mil milhões de euros em dividendos ao Estado, como o banco já tinha anunciado.
A assembleia geral aprovou também os documentos referentes ao exercício de 2025 e um “voto de confiança aos órgãos de administração e fiscalização e a cada um dos seus membros, pelo desempenho das suas funções no exercício de 2025”.
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, segundo divulgou o banco público, em fevereiro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Assembleia geral da CGD aprova aumento de capital para 6.000 milhões de euros
{{ noCommentsLabel }}