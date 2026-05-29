Assembleia geral da CGD aprova aumento de capital para 6.000 milhões de euros

A assembleia geral da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou esta sexta-feira o aumento de capital do banco público de 4,5 mil milhões de euros para seis mil milhões de euros, segundo um comunicado ao mercado.

De acordo com a nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi aprovado um “aumento do capital social de 4.525.714.495 euros para 6.000.000.000 euros, por incorporação de reservas, permitindo a manutenção de uma estrutura de capital permanente sólida, estável e adequada aos níveis exigidos de solvabilidade e gestão integrada de riscos”.

Foi ainda aprovada a proposta de aplicação do resultado do exercício de 2025, incluindo 1,25 mil milhões de euros em dividendos ao Estado, como o banco já tinha anunciado.

A assembleia geral aprovou também os documentos referentes ao exercício de 2025 e um “voto de confiança aos órgãos de administração e fiscalização e a cada um dos seus membros, pelo desempenho das suas funções no exercício de 2025”.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, segundo divulgou o banco público, em fevereiro.