Banca

Em atualização BPCE admite que GamaLife é uma “maneira possível” para vender seguros no Novobanco

CEO do BPCE veio a Lisboa para inaugurar um novo escritório do Natixis em Portugal.

O BPCE quer trazer para Portugal o modelo de bancassurance que tem em França e o CEO do grupo francês, Nicolas Namias, admitiu que a aquisição de uma seguradora é uma “maneira possível” para ter o recém-adquirido Novobanco a vender produtos de seguro aos seus clientes bancários.

“Nunca faço comentários”, afirmou o francês na inauguração do novo escritório do Natixis em Lisboa sobre a notícia de que o BPCE estaria na fase final para comprar a seguradora GamaLife (ex-BES Vida), segundo o Jornal Económico.

“Mas o que posso dizer é que o que fazemos em França. Somos uma seguradora e produzimos produtos e soluções de seguro para os nossos clientes bancários, é o que se chama em França de bancassurance. Nós queremos fazer e replicar isso aqui em Portugal”, explicou.

Nicola Namias adiantou que o plano para o Novobanco é “ter produtos de seguro para vender junto dos clientes bancários”. “Há muitas maneiras de o fazer. Descobri esta manhã no jornal uma forma possível”, disse aos jornalistas.

(em atualização)

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