CEO dos CTT eleito para administração da associação internacional de correios

O presidente executivo dos CTT – Correios de Portugal, Guy Pacheco, foi esta quinta-feira eleito para o conselho de administração (board) da associação internacional International Post Corporation (IPC), que reúne mais de 20 serviços postais nacionais de principais países da Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte.

Guy Pacheco foi escolhido para um mandato de três anos na IPC, em representação dos operadores postais do sul dos Alpes (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Chipre, Croácia e Roménia), durante a assembleia geral de acionistas que se realizou na cidade de Dubrovnik, na Croácia.

“É com grande satisfação que integro o board do IPC, num momento crítico para o setor, marcado pela aceleração do e‑commerce e por um contexto geopolítico exigente. A cooperação entre operadores, bilateral e multilateral, será decisiva para responder aos desafios comuns que partilhamos – e os CTT estão bem posicionados para contribuir com soluções mais eficientes e orientadas para o futuro à escala internacional”, afirmou Guy Pacheco, numa mensagem divulgada à imprensa esta sexta-feira.

O líder dos CTT, que sucedeu recentemente a João Bento no cargo, passou a estar integrado num grupo de 11 CEO de algumas das mais influentes empresas de correios do mundo – entre as quais as americanas USPS e Canada Post, a alemã Deutsche Post DHL ou a francesa La Poste – e participará na definição, acompanhamento e implementação dos principais projetos liderados pela IPC, que pretendem ter reflexos no futuro do setor postal e de logística de e-commerce a nível global.

Fundada em 1989, a International Post Corporation tem, por exemplo, apoiado na definição de padrões de qualidade e desempenho de serviço, bem como no desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitem aos seus membros melhorar os serviços internacionais de correio, encomendas e expresso. A associação cooperativa – que representa cerca de 80% do volume mundial de correio, correspondente a mais de 336 mil milhões de cartas por ano – inclui 24 organizações.