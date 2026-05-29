CEO dos CTT eleito para administração da associação internacional de correios
Guy Pacheco foi nomeado para um mandato de três anos na International Post Corporation, em representação dos operadores do sul dos Alpes: Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Chipre, Croácia e Roménia.
O presidente executivo dos CTT – Correios de Portugal, Guy Pacheco, foi esta quinta-feira eleito para o conselho de administração (board) da associação internacional International Post Corporation (IPC), que reúne mais de 20 serviços postais nacionais de principais países da Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte.
Guy Pacheco foi escolhido para um mandato de três anos na IPC, em representação dos operadores postais do sul dos Alpes (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Chipre, Croácia e Roménia), durante a assembleia geral de acionistas que se realizou na cidade de Dubrovnik, na Croácia.
“É com grande satisfação que integro o board do IPC, num momento crítico para o setor, marcado pela aceleração do e‑commerce e por um contexto geopolítico exigente. A cooperação entre operadores, bilateral e multilateral, será decisiva para responder aos desafios comuns que partilhamos – e os CTT estão bem posicionados para contribuir com soluções mais eficientes e orientadas para o futuro à escala internacional”, afirmou Guy Pacheco, numa mensagem divulgada à imprensa esta sexta-feira.
O líder dos CTT, que sucedeu recentemente a João Bento no cargo, passou a estar integrado num grupo de 11 CEO de algumas das mais influentes empresas de correios do mundo – entre as quais as americanas USPS e Canada Post, a alemã Deutsche Post DHL ou a francesa La Poste – e participará na definição, acompanhamento e implementação dos principais projetos liderados pela IPC, que pretendem ter reflexos no futuro do setor postal e de logística de e-commerce a nível global.
Fundada em 1989, a International Post Corporation tem, por exemplo, apoiado na definição de padrões de qualidade e desempenho de serviço, bem como no desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitem aos seus membros melhorar os serviços internacionais de correio, encomendas e expresso. A associação cooperativa – que representa cerca de 80% do volume mundial de correio, correspondente a mais de 336 mil milhões de cartas por ano – inclui 24 organizações.
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