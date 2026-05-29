Defesa de Jonathan Andic contribui para a causa de outra queda acidental do pai devido a uma doença no joelho

Os peritos da defesa de Jonathan Andic prepararam um relatório exaustivo, incluído no recurso perante o juiz, que examina em detalhe uma queda sofrida por Isak Andic dez meses antes do acidente em Montserrat e que consideram confirmar que esse mesmo incidente, se extrapolado para a situação desse dia nas montanhas, Teria sido perfeitamente plausível que tenha ocorrido uma queda acidental, sem qualquer intervenção de terceiros.

Segundo ‘La Vanguardia’, publicado esta sexta-feira, com imagens daquela queda fortuita na sede da Mutua Universal, a defesa dissecou e analisou, quadro a quadro, até conseguir definir um padrão que, mais tarde, reproduziu no palco de Montserrat. Após esta análise, um dos peritos que assinou o relatório, Francisco Marco, conclui que as lesões documentadas na recreação, usando o mesmo padrão da queda na Mutua Universal, são as mesmas que os peritos forenses acreditaram no seu relatório de autópsia e, portanto, nenhuma outra pessoa poderia ter intervindo.

Esta análise também expõe outro fator relevante, que é procurar uma explicação médica para a primeira queda. As imagens da Mutua Universal, analisadas por médicos da Universidade Complutense de Madrid, Javier Ladrón de Guevara e Gema Águila Manso, provam que Isak Andic sofria de gonartrose bilateral com uma deficiência neuromotora documentada que o impedia de “ativar o reflexo protetor em caso de queda”. Uma doença que, além disso, a defesa assegura que o filho desconhecia.

No recurso, o advogado Cristóbal Martell afirma que nem a ausência de lesões na palma da mão nem a queda numa lâmina – que o juiz destaca – levam a alegações científicas de uma queda não acidental. “A gonartrose bilateral em ambos os joelhos do falecido explica a redução dos tempos de queda, a incapacidade de corrigir a postura e o colapso articular onde os joelhos cedem em vez de suportar o peso, produzindo uma queda mais vertical e menos controlada; Nestas perdas de equilíbrio não há reação defensiva e, portanto, não há lesões nas palmas da mão”, diz o defensor.

Neste contexto, a equipa jurídica contrasta as duas quedas que permitem estabelecer uma tese pericialista “altamente fiável” que enfraquece objetivamente a hipótese da intervenção de terceiros, se o padrão cinemático e biomecânico observado no vídeo gravado estiver localizado e aplicado no cenário do Caminho de les Feixades de Montserrat onde ocorreu o acidente.

Em declarações no Rac1 recolhidas pela Servimedia esta sexta-feira, Francisco Marco sublinhou que esta análise das duas quedas é muito relevante e recordou que, na mesma manhã do acidente, Isak Andic teve de ser colocado gelo no joelho. “Foram feitas reconstruções 3D, com bonecas articuladas, com humanos, para reproduzir essa queda nas montanhas e sempre que essa queda ocorre.”

Além disso, também questionou duramente como a investigação foi conduzida por um Mosso que conduziu uma “caça ao homem”, embora tenha sublinhado que, em geral, aplaude o trabalho diário da polícia catalã. Entre os exemplos que questionou do processo de investigação está o facto de o testemunho dos dois caminhantes que acompanharam Jonathan após a queda não estar incluído no caso. “Não está no caso, é uma ótima pergunta”, recordou, salientando que este caminhante também falou com o 112 com o filho de Andic.

Outro ponto que comentou é o telemóvel que Jonathan Andic usou em Quito durante uma viagem relâmpago a Quito e do qual sofreu um roubo. Segundo a investigação, o terminal não foi ativado, um extremo que Marco refutou ao vivo mostrando uma lista de chamadas durante a viagem. Foi também feita menção à pegada alegadamente falsificada e deixou claro, como a defesa salienta no recurso, que a cadeia de custódia da área foi alterada, criticando também o facto de os próprios Mossos não poderem atribuir de quem é a impressão digital, que foi analisada 25 dias depois.