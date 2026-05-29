Desemprego recua para 5,7% em abril. População empregada volta a aumentar

O mercado de trabalho português continua a dar sinais de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego recuou para 5,7% em abril, enquanto a população empregada voltou a aumentar.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao de março de 2026 e inferior em 0,5 p.p. ao de abril de 2025“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã. No total, no quarto mês do ano, havia 322 mil pessoas desempregadas em Portugal.

Olhando especificamente para as pessoas com 16 a 24 anos, o INE indica que em abril Portugal conseguiu a taxa de desemprego mais baixa desde outubro de 2022: 17,9%.

É uma boa notícia, visto que, num mercado de trabalho próximo do pleno emprego, o elevado desemprego jovem continua a ser, nas palavras da ministra do Trabalho, um dos “entorses”, com o Governo a identificar esse problema persistente como uma das provas de que é preciso reformar a lei laboral.

Já a população empregada abrangeu mais de 5,3 milhões de pessoas em abril, o que corresponde a um aumento de 0,4% em cadeia e de 2,3% em termos homólogos.

Com esta evolução do desemprego e do emprego, a população ativa cresceu 0,4% face a março e 1,7% face a abril do ano passando, situando-se, assim, em quase 5,7 milhões de pessoas. “Em abril de 2026, a população ativa (5 666,8 mil) alcançou o valor mais elevado desde o início da série de dados (fevereiro de 1998)”, destaca o gabinete de estatísticas.

Em contraste, a população inativa diminuiu 0,6% em cadeia 1,8% em termos homólogos, para 2,4 milhões de pessoas. “Em abril 2026, a taxa de inatividade foi estimada em 29,8%, correspondendo ao valor mais baixo registado desde fevereiro de 1998”, lê-se no destaque agora publicado.

O INE acrescenta que, em abril, a taxa de subutilização do trabalho foi de 9,7%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês de 2025.

(Notícia atualizada às 11h31)