Desemprego recua para 5,7% em abril. População empregada volta a aumentar
Desemprego caiu 0,5 pontos percentuais em termos homólogos, fixando-se em 5,7% em abril. Já a população empregada engordou 2,3%, abrangendo mais de 5,3 milhões de pessoas.
O mercado de trabalho português continua a dar sinais de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego recuou para 5,7% em abril, enquanto a população empregada voltou a aumentar.
“A taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao de março de 2026 e inferior em 0,5 p.p. ao de abril de 2025“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã. No total, no quarto mês do ano, havia 322 mil pessoas desempregadas em Portugal.
Olhando especificamente para as pessoas com 16 a 24 anos, o INE indica que em abril Portugal conseguiu a taxa de desemprego mais baixa desde outubro de 2022: 17,9%.
É uma boa notícia, visto que, num mercado de trabalho próximo do pleno emprego, o elevado desemprego jovem continua a ser, nas palavras da ministra do Trabalho, um dos “entorses”, com o Governo a identificar esse problema persistente como uma das provas de que é preciso reformar a lei laboral.
Já a população empregada abrangeu mais de 5,3 milhões de pessoas em abril, o que corresponde a um aumento de 0,4% em cadeia e de 2,3% em termos homólogos.
Com esta evolução do desemprego e do emprego, a população ativa cresceu 0,4% face a março e 1,7% face a abril do ano passando, situando-se, assim, em quase 5,7 milhões de pessoas. “Em abril de 2026, a população ativa (5 666,8 mil) alcançou o valor mais elevado desde o início da série de dados (fevereiro de 1998)”, destaca o gabinete de estatísticas.
Em contraste, a população inativa diminuiu 0,6% em cadeia 1,8% em termos homólogos, para 2,4 milhões de pessoas. “Em abril 2026, a taxa de inatividade foi estimada em 29,8%, correspondendo ao valor mais baixo registado desde fevereiro de 1998”, lê-se no destaque agora publicado.
O INE acrescenta que, em abril, a taxa de subutilização do trabalho foi de 9,7%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês de 2025.
(Notícia atualizada às 11h31)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Desemprego recua para 5,7% em abril. População empregada volta a aumentar
{{ noCommentsLabel }}