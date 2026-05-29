Donos da Euronews compram Adria News Network

A Alpac Capital, sociedade de capital de risco liderada pelos portugueses Pedro Vargas David e Luís Santos, oficializou esta sexta-feira a compra da Adria News Network (ANN). Com este negócio, os investidores portugueses expandem a sua pegada nos media internacionais, onde já detêm, desde 2022, a rede europeia de informação Euronews.

A confirmação do negócio surge após a informação ter sido inicialmente avançada pelo site de jornalismo de investigação Raskrikavanje e noticiada pela estação de televisão sérvia N1 — que integra a própria ANN. Em Portugal, o jornal Expresso já tinha antecipado os contornos do acordo que agora se concretiza, apontando que a aquisição ronda os 30 milhões de euros. A aquisição surge meses após terem vindo a público pressões políticas e demissões na liderança da estação N1.

A ANN tinha sido criada recentemente, em fevereiro deste ano, quando a United Group — operadora de telecomunicações e media detida maioritariamente pela BC Partners — decidiu fundir os seus ativos de informação na Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Sérvia e Eslovénia sob uma única chancela.

Entre as marcas estão a N1, Nova S, Vijesti e a Danas. No seu conjunto, distribuem conteúdos multiplataforma para uma audiência combinada de mais de 16 milhões de pessoas e empregam mais de 1.000 jornalistas e colaboradores.

Segundo o comunicado oficial divulgado pelas empresas, o United Group avançou para a venda após receber várias manifestações de interesse não solicitadas. A proposta da Alpac Capital acabou por ser a selecionada por “apresentar o valor mais elevado e, simultaneamente, cumprir os princípios de governação e independência definidos desde o início“.

“O Contrato de Compra e Venda de Ações inclui salvaguardas contratuais que preservam a independência editorial e funcional da ANN, uma separação clara entre os interesses editoriais e comerciais e a manutenção de um órgão consultivo externo independente”, garante o United Group.

“A Adria News Network é licenciada e regulada no espaço da União Europeia, com licenças que refletem garantias estritas de independência editorial“, aponta-se ainda.

Um porta-voz do United Group, citado em comunicado, explica que “esta transação cumpre um objetivo claro definido pelo grupo em 2025 — assegurar a independência a longo prazo dos nossos ativos de informação. Após a conclusão do processo, o United Group irá focar-se totalmente na criação de valor para todos os stakeholders nas suas áreas de telecomunicações, media e tecnologia nos mercados europeus”.

“A ANN representa uma adição importante ao nosso portfólio de ativos de media, onde continuaremos a investir para garantir o seu crescimento e desenvolvimento. Na Alpac, acreditamos num jornalismo factual, neutro e independente, assente em operações e resultados financeiros sólidos e sustentáveis. Não se trata de palavras ocas. Isto é demonstrado diariamente pelo trabalho dos nossos jornalistas e reconhecido por todas as organizações independentes e credíveis do mercado”, refere por sua vez, um porta-voz da Alpac Capital.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e deverá estar concluída durante o segundo semestre de 2026.