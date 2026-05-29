Empresário César do Paço vai entrar no capital da dona do DN com 20%

Os atuais acionistas, Páginas Civilizadas, Grandes Notícias, José Pedro Soeiro e KNJ, irão manter-se no capital social da empresa, reduzindo a participação.

O empresário César do Paço vai entrar no capital da Global Media, dona do Diário de Notícias, com 20%, através de um aumento de capital, de acordo com informação divulgada no site da publicação.

Segundo a informação, que cita um comunicado interno, o Conselho de Administração da Global Media “anuncia a realização de um aumento de capital, com a entrada de um novo investidor, o empresário César do Paço, com 20%”.

Assim, o Global Media Group (GMG) vai realizar nas próximas semanas “uma operação de reforço dos seus capitais próprios”, que diz ser “essencial para a continuidade do seu crescimento sustentável”, apontando que o setor da comunicação social enfrenta “desafios da transição digital e da adaptação a novos hábitos de consumo de informação”. Assim, os acionistas do GMG acordaram “num memorando de entendimento onde se encontra prevista a entrada do empresário César do Paço no capital da empresa, passando a deter uma participação de 20% da mesma”.

De acordo com o grupo, o futuro acionista “reside há três décadas nos Estados Unidos, onde fundou a Summit Nutritionals International Inc., uma empresa líder no segmento dos suplementos nutricionais, nomeadamente o Sulfato de Condroitina Droi-Kon”.

O GMC esclareceu ainda que os atuais acionistas, Páginas Civilizadas, Grandes Notícias, José Pedro Soeiro e KNJ, irão manter-se no capital social da empresa.

A entrada do novo investidor surge depois de mexidas internas no grupo, com a nomeação do diretor do Diário de Notícias, Filipe Alves, como o novo diretor-geral editorial da Global Media, assim como da nomeação das jornalistas Cecília Carmo e Margarida Vaqueiro Lopes como novas subdiretoras do Diário de Notícias. Foi ainda recentemente revelada a autonomização do DN Brasil como órgão de comunicação social autónomo, com Amanda Lima como diretora executiva.