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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 129 milhões de euros

  • ECO
  • 20:30

O jackpot desta sexta-feira é de 129 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 129 milhões de euros, decorreu sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 29 de maio:

Números: 5, 14, 18, 31 e 35

Estrelas: 2 e 12

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