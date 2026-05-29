Estas 50 startups competem na Startup World Cup por 1 milhão

Cinquenta startups vão competir nos próximos dias 17 e 18 de junho por um prémio de um milhão de euros de investimento e a possibilidade de ganhar outro milhão de dólares nos EUA, ao vencer a final do Startup World Cup, a realizar em outubro, em São Francisco.

A edição nacional da Startup World Cup, que tem como prémio final para a vencedora um prémio de 1 milhão de dólares, atribuído pelo fundo Pegasus Tech Ventures, arranca a 17 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. Um total de 50 startups foram selecionadas.

“Além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos”, destaca a organização da competição.

“O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence“, precisa.

Quem vai competir

Nesta segunda edição da competição, um total de 50 startups terá a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação.

Destas, “40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa”, descreve a organização.

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A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal — organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico — irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional.

A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.

A competição arrancou em Portugal no ano passado tendo levado a startup de economia circular Loops a São Francisco, concorrente com mais 70 startups para o prémio de 1 milhão de dólares. O prémio é atribuído pela Pegasus Tech Ventures, sociedade global de capital de risco, que gere cerca de 2 mil milhões de dólares em ativos.