Estas 50 startups competem na Startup World Cup por 1 milhão
A segunda edição nacional da Startup World Cup arranca a 17 de junho, na Unicorn Factory Lisboa.
Cinquenta startups vão competir nos próximos dias 17 e 18 de junho por um prémio de um milhão de euros de investimento e a possibilidade de ganhar outro milhão de dólares nos EUA, ao vencer a final do Startup World Cup, a realizar em outubro, em São Francisco.
A edição nacional da Startup World Cup, que tem como prémio final para a vencedora um prémio de 1 milhão de dólares, atribuído pelo fundo Pegasus Tech Ventures, arranca a 17 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. Um total de 50 startups foram selecionadas.
“Além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos”, destaca a organização da competição.
“O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence“, precisa.
Quem vai competir
Nesta segunda edição da competição, um total de 50 startups terá a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação.
Destas, “40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa”, descreve a organização.
- AdPriva
- AiTecServ
- AmpliAqua
- AuthenticTeamz
- Barifix
- blue-auth
- Coalex.ai
- Comudel
- Cozecare
- DIG-IN
- e-Security.BIO
- Enline
- Famel
- FiberSight
- Gazelle Wind Power
- GetVocal
- GoParkly
- Granter
- GreenDash
- Growappy
- Immersiv
- Lampsy Health
- Meetball
- Metatissue
- MYCANCER
- NEXI
- NisAI
- Octo Health
- Open Finance AI
- OrganoStemTech
- PhotoUP
- Psychomeasure
- RINU
- ROOTKey
- RTBeamTech (FLASHGuard)
- Savearth
- Seedsight
- Sendfy
- Simplifyer
- SOARCARE
- SuperGuide
- Timer
- TruMarket
- Tyttra
- VeriCasa
- Vet Before Pet
- Victory Gadget
- Windcredible
- YELHOW
- ZeroPact
A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal — organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico — irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional.
A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.
A competição arrancou em Portugal no ano passado tendo levado a startup de economia circular Loops a São Francisco, concorrente com mais 70 startups para o prémio de 1 milhão de dólares. O prémio é atribuído pela Pegasus Tech Ventures, sociedade global de capital de risco, que gere cerca de 2 mil milhões de dólares em ativos.
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