Empreendedorismo

Estas 50 startups competem na Startup World Cup por 1 milhão

A segunda edição nacional da Startup World Cup arranca a 17 de junho, na Unicorn Factory Lisboa.

Cinquenta startups vão competir nos próximos dias 17 e 18 de junho por um prémio de um milhão de euros de investimento e a possibilidade de ganhar outro milhão de dólares nos EUA, ao vencer a final do Startup World Cup, a realizar em outubro, em São Francisco.

A edição nacional da Startup World Cup, que tem como prémio final para a vencedora um prémio de 1 milhão de dólares, atribuído pelo fundo Pegasus Tech Ventures, arranca a 17 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. Um total de 50 startups foram selecionadas.

“Além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos”, destaca a organização da competição.

O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence, precisa.

Quem vai competir

Nesta segunda edição da competição, um total de 50 startups terá a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação.

Destas, “40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa”, descreve a organização.

  1. AdPriva
  2. AiTecServ
  3. AmpliAqua
  4. AuthenticTeamz
  5. Barifix
  6. blue-auth
  7. Coalex.ai
  8. Comudel
  9. Cozecare
  10. DIG-IN
  11. e-Security.BIO
  12. Enline
  13. Famel
  14. FiberSight
  15. Gazelle Wind Power
  16. GetVocal
  17. GoParkly
  18. Granter
  19. GreenDash
  20. Growappy
  21. Immersiv
  22. Lampsy Health
  23. Meetball
  24. Metatissue
  25. MYCANCER
  26. NEXI
  27. NisAI
  28. Octo Health
  29. Open Finance AI
  30. OrganoStemTech
  31. PhotoUP
  32. Psychomeasure
  33. RINU
  34. ROOTKey
  35. RTBeamTech (FLASHGuard)
  36. Savearth
  37. Seedsight
  38. Sendfy
  39. Simplifyer
  40. SOARCARE
  41. SuperGuide
  42. Timer
  43. TruMarket
  44. Tyttra
  45. VeriCasa
  46. Vet Before Pet
  47. Victory Gadget
  48. Windcredible
  49. YELHOW
  50. ZeroPact

A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal — organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico — irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional.

A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.

A competição arrancou em Portugal no ano passado tendo levado a startup de economia circular Loops a São Francisco, concorrente com mais 70 startups para o prémio de 1 milhão de dólares. O prémio é atribuído pela Pegasus Tech Ventures, sociedade global de capital de risco, que gere cerca de 2 mil milhões de dólares em ativos.

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