Estrangeiros voltam a segurar crescimento do turismo com mais canadianos e holandeses

O setor do alojamento turístico registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,2 milhões de dormidas, o que traduz um crescimento homólogo de 2,4% e 0,6%, respetivamente, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). À semelhança do que já tinha acontecido em março, o crescimento foi suportado pela procura externa, registando-se uma maior procura de canadianos e neerlandeses.

Estes resultados traduziram-se em 600,7 milhões de euros de proveitos totais e 453,1 milhões de euros de proveitos de aposento, aumentos anuais de 5,2% e 4%, respetivamente.

“O crescimento das dormidas foi sustentado exclusivamente pelo mercado externo, ainda que com um ligeiro abrandamento“, justifica o Instituto Nacional de Estatística (INE). As dormidas dos não residentes aumentaram 1,2%, abaixo dos 2,9% registados em março, atingindo 5,2 milhões.

Já as dormidas de residentes diminuíram 1%, depois de já terem recuado 3,1% em março, totalizando os dois milhões.

Canadá e Países Baixos lideram crescimento

Os dez principais mercados emissores concentraram 74,6% do total de dormidas de não residentes, com o mercado britânico a liderar, com uma quota de 17,8%, apesar de ter recuado 0,5% em abril.

Já o mercado alemão foi o segundo principal mercado emissor (11,9% do total), mantendo a trajetória de crescimento, com um aumento de 4,5% (+9,4% em março). Seguiu-se o mercado norte-americano, na 3ª posição e um quota de 9,7% do total, com um crescimento de 6,5%, acima do aumento homólogo de 5,6% em março.

O INE adianta ainda que, entre os dez principais mercados, destacaram-se os mercados canadiano e neerlandês, com os maiores aumentos: 12% e 9,9%, respetivamente. Em sentido contrário, o mercado italiano registou o maior decréscimo, de 9,7%, a maior quebra desde março de 2021.

Alentejo e Norte com mais dormidas

Os maiores aumentos no número de dormidas continuaram a registar-se, em abril, no Alentejo e no Norte, com crescimentos homólogos de 8,4% e 4,1%, respetivamente. Já o Centro e a Região Autónoma dos Açores registaram as diminuições mais expressivas: -8,7% e -7,5%,

respetivamente.

Algarve (25,9%), a Grande Lisboa (24,6%) e o Norte (18,6%) concentraram, em conjunto, 69,2%

do total de dormidas.

Entre os residentes, as dormidas cresceram, sobretudo, no Alentejo (+9,7%) e na RA da Madeira (+9,2%), enquanto a RA Açores e o Centro registaram os maiores decréscimos (-16,3% e -8,4%, pela mesma ordem).

Relativamente às dormidas de não residentes, os maiores aumentos continuaram a ocorrer no Alentejo (+6,1%) e no Norte (+5,2%), enquanto o maior decréscimo foi registado no Centro (-9,1%), adianta o INE.