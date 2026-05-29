EUA impõem 5 condições para o acordo com Irão. Trump decide hoje

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detalhou as cinco condições com as quais o Irão deve concordar para pôr fim à guerra, depois de várias versões de um possível acordo terem circulado nos últimos dias nos media internacionais.

Através da rede social Truth Social, Donald Trump enumerou os cinco grandes dossiers antes de referir que “outros temas, de muito menor importância” já foram acordados. O líder norte-americano acrescentou que irá reunir ainda esta sexta-feira com os decisores do país “na Situation Room, para tomar uma determinação final”.

Conheça aqui os cinco pontos de Donald Trump: