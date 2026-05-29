EUA impõem 5 condições para o acordo com Irão. Trump decide hoje
Donald Trump enumerou cumprir cinco pontos para um acordo de paz ser alcançado com o Irão. O presidente dos EUA diz que o "Irão deve concordar que nunca terá uma arma ou bomba nuclear".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detalhou as cinco condições com as quais o Irão deve concordar para pôr fim à guerra, depois de várias versões de um possível acordo terem circulado nos últimos dias nos media internacionais.
Através da rede social Truth Social, Donald Trump enumerou os cinco grandes dossiers antes de referir que “outros temas, de muito menor importância” já foram acordados. O líder norte-americano acrescentou que irá reunir ainda esta sexta-feira com os decisores do país “na Situation Room, para tomar uma determinação final”.
Conheça aqui os cinco pontos de Donald Trump:
- “O Irão deve concordar que nunca terá uma arma ou bomba nuclear”;
- “O Estreito de Ormuz deve ser imediatamente aberto, sem portagens, para tráfego marítimo sem restrições, em ambas as direções”;
- “Todas as minas aquáticas (bombas), se houver alguma, serão eliminadas (já removemos, através de detonação, inúmeras dessas minas com os nossos grandes caça-minas submarinos. O Irão concluirá a remoção e/ou detonação imediata de quaisquer minas que restem, que não serão muitas!)”;
- “Os navios apanhados no Estreito devido ao nosso incrível e sem precedentes Bloqueio Naval, que será agora levantado, podem iniciar o processo de ‘regressar a casa!'”;
- “O material enriquecido, por vezes referido como “Poeira Nuclear”, que está enterrado profundamente no subsolo com montanhas virtualmente colapsadas, será desenterrado pelos Estados Unidos (que, está acordado, são o único país, juntamente com a China, com a capacidade mecânica para o fazer!), em estreita coordenação e articulação com a República Islâmica do Irão, para além da Agência Internacional de Energia Atómica, e DESTRUÍDO. Nenhum dinheiro será trocado, até novo aviso”.
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