Expo Foodtech reúne 7.124 executivos e confirma o papel da tecnologia na resiliência da indústria alimentar

Reuniram 7.124 executivos e profissionais da indústria alimentar, que confirmaram que a automação e a inovação tecnológica são fundamentais para otimizar processos e melhorar a produção e distribuição de alimentos e bebidas.

A principal feira tecnológica do setor também reafirmou a posição da capital basca como epicentro internacional no setor foodtech, deixando um impacto económico superior a 20 milhões de euros para a cidade.

Durante dois dias, 261 empresas expositoras apresentaram as suas propostas mais inovadoras em robótica, automação, processamento e maquinaria de embalagem, segurança alimentar e ciência aplicada à produção alimentar. O evento de referência em tecnologia alimentar recebeu uma delegação de Itália para conhecer em primeira mão o seu ecossistema agroalimentar, que combina o peso de uma indústria consolidada com uma atividade crescente em inovação agroalimentar.

Além disso, a Food 4 Future World Summit reuniu 329 executivos e especialistas internacionais do setor para analisar, debater e elaborar o roteiro da indústria alimentar, destacando os principais desafios e oportunidades num contexto marcado pela inflação, pela situação geopolítica e pelas mudanças nos hábitos de um consumidor comprometido com a sustentabilidade. saúde e contenção de custos.

A indústria alimentar europeia encontra-se num ponto de inflexão, onde a eficiência, a sustentabilidade e a inovação tecnológica são decisivas para competir e garantir o fornecimento. Neste sentido, o sucesso da mudança cultural depende de uma liderança presente, ágil e transparente, que combina experiência com capacidade de decisão e promove a diversidade geracional dentro das organizações.

“A mudança é algo constante. Liderar a transformação do setor significa deixar de ser meros produtores para acrescentar valor. Queremos melhorar a vida dos consumidores e cuidar do planeta. Isto significa ouvir o consumidor e antecipar as suas necessidades”, disse Susana Entero, diretora-geral da Kellanova. Na mesma linha, o CEO da Nestlé Iberia, Jordi Llach, salientou que “a transformação está a acelerar e será mais efémera do que no passado. Devemos aceitar que o sistema alimentar atual não é sustentável a nível global e agir com dados e tecnologia como ferramentas-chave.”

Por sua vez, o CEO da Deoleo, Cristóbal Valdés, sublinhou a importância da agilidade e proximidade ao consumidor e afirmou que “as equipas devem compreender que a adaptação é essencial. Não se trata apenas de resultados, mas de gerar confiança nas pessoas e no consumidor.”

O CEO do Grupo Nueva Pescanova, Jorge Escudero, acrescentou que “o mundo está a mover-se a grande velocidade e os desafios surgem antes de possamos reagir”. “Para nós, qualidade e origens são fundamentais. Desde a produção até ao cliente final, cada passo importa, e muitas decisões são tomadas a partir da sede, embora mantendo sempre a autonomia local. Trabalhamos constantemente em modo de crise, preparados para nos adaptar a mudanças de última hora. Essa independência permite-nos agir rapidamente e com confiança.”

Neste contexto, a inteligência artificial e a digitalização emergem como aliados estratégicos. Llach sublinhou que “tudo é mais rápido e devemos adotar esta tecnologia, medindo em tempo real o que fazemos, o que nos dá a oportunidade de sermos mais focados.” Por sua vez, a Entero indicou que “estamos a experimentar o planeamento da procura e a sua aplicação no marketing e ativação comercial, por exemplo, para descobrir novos estilos ou selecionar influenciadores. A IA ajuda-nos a moldar decisões, mas nunca a substituí-las.”

Entretanto, Valdés afirmou que é fundamental “dar espaço às equipas para descobrir sem medo tudo o que pode ser feito com IA e apoiar o seu treino”. Em conclusão, Escudero sublinhou que “vemos a IA como algo compatível, mas não substituível. Ajuda-nos a crescer, a ser mais eficientes e a melhorar constantemente.”

Em termos de hábitos de consumo, a disrupção deve-se tanto à transformação tecnológica como aos desafios demográficos. A diretora-geral da Unilever Espanha, Marta González-Mesones, sublinhou que “passámos de mudanças de tendência a cada cinco anos para mudanças praticamente em tempo real. Investimos em team building e flexibilidade de receitas para nos adaptarmos às mudanças geopolíticas e satisfazermos o consumidor.”

Outro fator chave é “o envelhecimento da população e o regresso à proteína vinda do mar, que nos obrigam a repensar formatos e soluções para os consumidores, combinando saúde, acessibilidade e conveniência”, disse o CEO da Angulas Aguinaga, Óscar Vicente.

Por sua vez, a diretora-geral da Ferrero, Antonella Sottero, explicou que “os consumidores exigem transparência, sustentabilidade e conveniência. Devemos trabalhar com agilidade, simplificar processos e apostar na inovação para avançar constantemente”. Além disso, o diretor-geral da Danone, François Lacombe, afirmou que a saúde se tornou uma alavanca para a transformação face ao envelhecimento da população: “A alimentação preventiva, a microbiota e o bem-estar abrangente são eixos fundamentais para a inovação e o valor real”.